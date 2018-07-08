تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان از روز جمعه ۱۵ تیرماه در شهر زاگرب کرواسی آغاز شد و کشتی گیران کشورمان تاکنون به یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز در پنج وزن نخست دست یافته اند.

همچنین نمایندگان کشورمان در پنج وزن دوم توسط شاهین بداغی و محمد نصرتی در اوزان ۶۰ و ۹۲ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند. و امیررضا ده بزرگی در وزن ۴۵ کیلوگرم نیز در دیدار رده بندی حضور دارد و این فرنگی کاران نوجوان کشورمان امشب به مصاف حریفان خود می روند.

با توجه به نتایج کسب شده توسط فرنگی کاران نوجوان کشورمان، قهرمانی تیم ملی کشتی کشورمان در این رقابت ها مسجل شده است و این سومین قهرمانی تیم کشورمان در دوره های برگزار شده، رقابت های جهانی است.

باتوجه به قهرمانی تیم آزاد نوجوانان کشورمان در این مسابقات، دو تیم آزاد و فرنگی نوجوانان ایران پس از ۲۲ سال (پس از سال ۱۹۹۶ تهران) به طور همزمان و برای نخستین بار در خارج از کشور قهرمان رقابت های جهانی شدند.



نتایج کشتی گیران کشورمان در پنج وزن دوم به شرح زیر است:



در وزن ۴۵ کیلوگرم امیررضا ده بزرگی پس از استراحت در دور اول در دور دوم در مصاف با الیاس یانداروف از روسیه با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، ده بزرگی به گروه بازنده ها رفت وی در این گروه خوسانخون یونوشخونوف از بکستان را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. ده بزرگی در این دیدار با ادموند نازاریان از کشور بلغارستان پیکار خواهد کرد.



در وزن ۵۱ کیلوگرم ایمان محمدی در دور نخست با نتیجه ۴ بر یک از سد واچیک ساکیان از روسیه گذشت وی در دور بعد مقابل موکرمین آکتاس از ترکیه با نتیجه ۱۱ بر ۲ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر ترک در دور بعد، محمدی از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۶۰ کیلوگرم شاهین بداغی در دور اول فیلیپ مومی از آمریکا را با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب کرد وی در دور بعد مقابل ولادیسلاو کاراسیف از روسیه با نتیجه ۱۴ بر صفر پیروز شد. بداغی در دور سوم با نتیجه آدام حاجی زادا از آذربایجان را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه ۶ بر یک از سد پراویش از هند گذشت و به دیدار فینال راه یافت. بداغی فرداشب در دیدار فینال به مصاف سرهات کایریک از کشور ترکیه می رود.



در وزن ۷۱ کیلوگرم محمدمهدی هداوند در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر سیمون بورکنهاگن از سوئد را شکست داد وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب استپان استارودوبتسیف از روسیه شد و با توجه به شکست این حریف روس در دور بعد، هداوند از مسابقات حذف شد.



در وزن ۹۲ کیلوگرم محمد نصرتی در دور اول مقابل آرتور وق از مجارستان با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید وی در دور دوم با نتیجه و در صورت پیروزی در این دور در دور بعد با نتیجه ۳ بر یک عثمان آیایدین از ترکیه را از پیش رو برداشت و در دور سوم نیز مقابل ایگناس بوکایوسکاس از لیتوانی با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. نصرتی در این با نتیجه ۳ بر صفر لاشا تویلدیانی از گرجستان را مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. نصرتی در این دیدار با الکسی میلیشین از روسیه مبارزه خواهد کرد.