آمریکا با شکست برزیل به مقام سوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ ملت های والیبال به ایستگاه پایانی خود رسید و امروز (یکشنبه) در دیدار رده بندی مسابقات، تیم ملی آمریکا با شکست ۳ بر صفر( ۲۵ بر ۲۱، ۲۸ بر ۲۶ و ۲۸ بر ۲۶ ) برزیل عنوان سومی را کسب کرد.

آمریکا روز گذشته با شکست مقابل فرانسه از راه یابی به فینال بازماند. دیدار فینال نیز ساعت ۲۳:۱۵ بین دو تیم فرانسه و روسیه برگزار خواهد شد تا تلکیف قهرمان مشخص شود.

لیگ ملت های والیبال با ۱۶ تیم در مرحله مقدماتی کار خود را آغاز کرد و در نهایت پنج تیم برتر جدول رده بندی به همراه فرانسه میزبان به مرحله نهایی صعود کردند. تیم ملی والیبال ایران نیز با کسب جایگاه دهمی از صعود به مرحله نهایی باز ماند.