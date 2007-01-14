ارزشیابی نوین دستیاران پزشکی در تمامی بخش های بالینی الزامی می شود

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دبیرخانه در نظر دارد با الزامی کردن روش های نوین ارزیابی شرایطی فراهم کند که دانشگاه های علوم پزشکی کشور در آینده به نحوی در سنجش و آموزش خود پیش بروند که دانش آموختگان خود را بتوانند با استفاده از روش های درون دانشگاهی فارغ التحصیل کنند.

وی اضافه کرد: در صورت تحقق این امر دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تنها امتحانات نهایی بورد دانشنامه و گواهینامه را برگزار خواهد کرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی درباره روش های مورد تأکید دبیرخانه برای ارزیابی دستیاران پزشکی گفت: امتحانات شفاهی و آزمون های ارزیابی مهارت دستیاران بسیار مورد تأکید وزارت بهداشت است و طبق مصوبه دبیرخانه به برخی از دانشگاه ها اجازه داده شد که عملکرد دستیاران خود را به روش های نوین ارزیابی کنند.

وی یاد آور شد: در هر دانشگاه علوم پزشکی کشور یک تا چهار بخش به صورت منتخب روش های نوین ارزشیابی را اجرا می کنند و اجرای این روش ها در تمامی دانشگاه ها بخشی از برنامه بلند مدت دبیرخانه است.

عین اللهی تأکید کرد: سنجش مهارت های عملی در دستیاران پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در پزشکی تنها اطلاعات ذهنی مهم نیست و یک پزشک باید در ارتباط با بیماران مهارت خود را نشان دهد.