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۲۴ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۵۷

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در گفتگو با مهر :

ارزشیابی نوین دستیاران پزشکی در تمامی بخش های بالینی الزامی می شود

ارزشیابی نوین دستیاران پزشکی در تمامی بخش های بالینی الزامی می شود

هم اکنون 39 بخش در بیمارستان های آموزشی وزارت بهداشت به صورت داوطلبانه در حال اجرای روش های نوین ارزشیابی دستیاران پزشکی هستند که طی یک برنامه 2 ساله اجرای این روش های جدید در تمامی بخش های بیمارستان های آموزشی الزامی می شود.

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دبیرخانه در نظر دارد با الزامی کردن روش های نوین ارزیابی شرایطی فراهم کند که دانشگاه های علوم پزشکی کشور در آینده به نحوی در سنجش و آموزش خود پیش بروند که دانش آموختگان خود را بتوانند با استفاده از روش های درون دانشگاهی فارغ التحصیل کنند.

وی اضافه کرد: در صورت تحقق این امر دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تنها امتحانات نهایی بورد دانشنامه و گواهینامه را برگزار خواهد کرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی درباره روش های مورد تأکید دبیرخانه برای ارزیابی دستیاران پزشکی گفت: امتحانات شفاهی و آزمون های ارزیابی مهارت دستیاران بسیار مورد تأکید وزارت بهداشت است و طبق مصوبه دبیرخانه به برخی از دانشگاه ها اجازه داده شد که عملکرد دستیاران خود را به روش های نوین ارزیابی کنند.

وی یاد آور شد: در هر دانشگاه علوم پزشکی کشور یک تا چهار بخش به صورت منتخب روش های نوین ارزشیابی را اجرا می کنند و اجرای این روش ها در تمامی دانشگاه ها بخشی از برنامه بلند مدت دبیرخانه است. 

عین اللهی تأکید کرد: سنجش مهارت های عملی در دستیاران پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در پزشکی تنها اطلاعات ذهنی مهم نیست و یک پزشک باید در ارتباط با بیماران مهارت خود را نشان دهد.

کد مطلب 434203

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