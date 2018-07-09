به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی میرباقری شاهرودی شامگاه یک‌شنبه در مجمع علما و روحانیان شاهرود به میزبانی حسینیه امام خمینی (ره) این شهر بابیان اینکه دشمن با ایجاد اختلالات فرهنگی به دنبال پیاده‌سازی اهداف شوم خود در جامعه است، ابراز داشت: در چنین شرایطی نباید اجازه داد تا جامعه منفعل شود بلکه باید بر ضرورت اتحاد و همبستگی تاکید بیشتری کرد.

وی بابیان اینکه دشمن با خروج از برجام کار ایران را تمام‌شده فرض می‌کند، افزود: دشمن می‌کوشد تا با ایجاد ناامیدی و پاشیدن بذر یاس در جامعه گسست بین مردم و نظام ایجاد کند و این دقیقا همان فرصت پیش روی استکبار برای رسیدن به اهداف خود است که باید هوشیار بود.

ضرورت ترویج امید در جامعه

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه درنبرد فرهنگی و اقتصادی باید جبهه خود را مستحکم کنیم، ابراز داشت: فضای مجازی نجوا است و واقعیت‌ها در آن مطرح نمی‌شود بنابراین باید جوان ها را به این مسیر سوق داد که هر آنچه در این فضاها گفته می‌شود را باور نکنند بلکه فرمایشات ولایت فقیه باید چراغ راه آن‌ها قرار گیرد.

آیت‌الله میرباقری شاهرودی در ادامه تصریح کرد: هنگام بروز مشکلات هر زمان رهبر معظم انقلاب از امید سخن گفتند اوضاع جامعه به نحو مطلوبی تغییر کرد لذا گفتمان امید باید در بین روحانیان ترویج داده شود، در شرایطی که دشمن ناامیدی جامعه ما را نشانه رفته است باید با روحیه امید آن‌ها را از رسیدن به اهداف خودشان ناکام بگذاریم.

وی افزود: دشمن به شدت آسیب‌پذیر و چالش‌پذیر است که نمونه آن را می‌توان در انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا کاملا مشاهده کرد، فردی را به این سمت برگزیدند که قابل پیش‌بینی نیست و به دنبال جنگ اقتصادی در بین ملت‌ها است تا خود را فرمانروای جهان معرفی کند.

وحدت رمز پیروزی ملت ایران

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی بابیان اینکه در شرایطی که استکبار با دشمنی کار خود را پیش می‌برد چرا ما نباید آرایش جنگی داشته باشیم، ابراز داشت: همان طور که در چهار دهه پیش اثبات کردیم پیروزی با رمز وحدت حاصل می‌شود و این بار نیز در شرایط جنگ اقتصادی و فرهنگی باید اجازه ایجاد اختلال را از دشمن سلب کرد.

آیت‌الله میرباقری شاهرودی در ادامه تصریح کرد: دولت به‌تنهایی قادر به حل همه مشکلات نخواهد بود و این مهم می‌طلبد تا همه اقشار مختلف جامعه از جمله روحانیان دربرداشتن مشکلات سهم خاص خود را ایفا کنند لذا برای حل مشکلات جامعه باید ابتدا از خودمان شروع کنیم.

وی بابیان اینکه انفاق درراه خدا و مسیر جبهه حق استحکام مسیر امام است، افزود: روحانیان باید برای رسیدگی به وضعیت نیازمندان پیشگام شوند که برای حل آن تشکیل کمیته‌های مردمی مساجد بهترین راهکار محسوب می‌شود تا بتوان در قالب کارگروه، گفتمان امید را در جامعه ترویج دهیم.