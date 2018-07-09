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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

رئیس کانون مداحان و شاعران آیینی گلستان:

ویژه برنامه شهادت امام صادق در مسجد جامع گلشن گرگان برگزار شد

ویژه برنامه شهادت امام صادق در مسجد جامع گلشن گرگان برگزار شد

گرگان- رئیس کانون مداحان و شاعران آیینی استان گلستان گفت: ویژه برنامه شهادت امام صادق(ع) با حضور هیئات مذهبی و مردم انقلابی در مسجد جامع گلشن گرگان برگزار شد.

محمد حسین کبیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فرا رسیدن شهادت امام صادق (ع) برنامه‌های مختلفی توسط هیئت های مذهبی در سطح استان گلستان اجرا می‌شود.

وی افزود: یکی از برنامه‌های شاخص ویژه شهادت امام صادق (ع) اجتماع در مسجد جامع گلشن است که این مراسم در روز دوشنبه راس ساعت ۱۰ صبح برگزار شد.

رئیس کانون مداحان و شاعران آیینی استان گلستان گفت: بعد از اجتماع در مسجد جامع گلشن عزاداران به صورت دستجات و سینه زنی به سمت امامزاده عبدالله(ع) گرگان حرکت کرده و در این آستان مقدس به عزاداری پرداختند.

گفتنی است سخنرانی و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر ازدیگر برنامه‌های این مراسم خواهد بود.  

کد مطلب 4342033

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