ویژه برنامه شهادت امام صادق در مسجد جامع گلشن گرگان برگزار شد

محمد حسین کبیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فرا رسیدن شهادت امام صادق (ع) برنامههای مختلفی توسط هیئت های مذهبی در سطح استان گلستان اجرا میشود.
وی افزود: یکی از برنامههای شاخص ویژه شهادت امام صادق (ع) اجتماع در مسجد جامع گلشن است که این مراسم در روز دوشنبه راس ساعت ۱۰ صبح برگزار شد.
رئیس کانون مداحان و شاعران آیینی استان گلستان گفت: بعد از اجتماع در مسجد جامع گلشن عزاداران به صورت دستجات و سینه زنی به سمت امامزاده عبدالله(ع) گرگان حرکت کرده و در این آستان مقدس به عزاداری پرداختند.
گفتنی است سخنرانی و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر ازدیگر برنامههای این مراسم خواهد بود.
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