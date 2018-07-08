انفجار آبگرمکن در شهر قدس/ یک نفر مصدوم شد

علی رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود ساعت ۲۰:۵۰ شامگاه یک شنبه طی تماس با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری قدس وقوع یک انفجار در یک واحد مسکونی در خیابان «ستوده» اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله آتش نشانان شهر قدس به محل اعزام شده و در کم تر از چند دقیقه به محل حادثه رسیدند و نیروی انتظامی و عوامل اورژانس فراخوانی شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قدس با تشریح محل حادثه گفت: حادثه در یک واحد مسکونی رخ داده بود و طی آن یک خانم که در زمان حادثه داخل منزل حضور داشت، به شدت دچار سوختگی شده بود که تحویل عوامل اورژانس شد.

رزاقی گفت: خوشبختانه این حادثه تخریب به همراه نداشت.

وی ادامه داد: این انفجار سبب آتش سوزی در محل نیز شده بود که به سرعت توسط آتش نشانان خاموش شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قدس گفت: اکنون عملیات پایان یافته و آتش نشانان در حال لکه گیری و تحویل محل به کارشناسان برای بررسی علت حادثه هستند.