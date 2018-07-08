باقیمانده فلزات در پساب عامل بروز مخاطرات بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا فانی عصر امروز در جلسه راهبردی اساتید دانشگاه پیرامون مسئله پساب با برشمردن برخی مشکلات ناشی از استفاده از پساب تصفیه نشده در بخش کشاورزی اظهار داشت: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که آثار مخرب استفاده از آب آلوده در گیاهان می‌تواند هم به دام و هم به انسان صدمات جدی وارد کند.



وی با برشمردن برخی از این خطرات عنوان کرد: به دلیل بالا بودن فسفات ناشی از شوینده ها در فاضلاب و نیترات ناشی از فضولات، استفاده نادرست از پساب در کشاورزی میتواند موجب مسمومیت، سقط جنین، انواع نارسایی نوزادان و سرطان‌زایی شود.

فانی عنوان کرد: علاوه بر این، به دلیل وجود انواع آلودگی های انگلی، میکروبی و ویروسی در فاضلاب، استفاده از آن در کشاورزی بدون تصفیه صحیح و نظارت می تواند منجر به بیماری های مهمی در کشاورزان و مصرف کنندگان به ویژه در مورد محصولات تازه خوری مانند سبزی و صیفی جات شوند.



محقق مرکز تحقیقات و فناوری کشاورزی یزد ادامه داد: استفاده از پساب تصفیه شده در تولید محصولات کشاورزی غیرغذایی، مراتع و نهالستانها با نظارت کامل امکان پذیر است اما استفاده از این نوع آب در تولید سایر محصولات نیاز به بالاترین کیفیت تصفیه را دارد.



فانی تاکید کرد: به دلیل غنی بودن فاضلاب از عناصر پرمصرف مانند پتاسیم، ازت و فسفر استفاده از فاضلاب تصفیه شده می‌تواند موجب کاهش مصرف کودهای شیمیایی شود.