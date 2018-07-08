رشوه قاچاقچی تریاک صورتجلسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سیدعلی جداری اظهار داشت: ماموران پلیس شهرستان اردکان هنگام گشت زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودرو ۴ کیلو و ۶۵۰ گرم تریاک را کشف و یک قاچاقچی را دستگیر کردند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان یزد گفت: متهم در راه انتقال به اداره پلیس، به خیال باطل و خام خود مبلغ ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال وجه نقد را به عنوان رشوه و برای رهایی از دست قانون به ماموران پلیس پیشنهاد می دهد.

جداری افزود: ماموران وظیفه شناس پلیس شهرستان اردکان، وجه نقد پیشنهادی را صورتجلسه و متهم را به همراه مواد کشف شده به دادسرا معرفی کردند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: ماموران پلیس این استان ضمن انجام تلاش شبانه روزی و برقراری نظم و امنیت مطلوب در سطح استان، افتخار این را دارند که در بحث سلامت اداری نیز رتبه های برتر کشور را کسب کرده اند.