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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۲۲:۱۳

رشوه قاچاقچی تریاک صورتجلسه شد

رشوه قاچاقچی تریاک صورتجلسه شد

یزد ـ‌ رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان یزد از رد رشوه قاچاقچی تریاک توسط ماموران پلیس اردکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سیدعلی جداری اظهار داشت: ماموران پلیس شهرستان اردکان هنگام گشت زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودرو ۴ کیلو و ۶۵۰ گرم تریاک را کشف و یک قاچاقچی را دستگیر کردند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان یزد گفت: متهم در راه انتقال به اداره پلیس، به خیال باطل و خام خود مبلغ ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال وجه نقد را به عنوان رشوه و برای رهایی از دست قانون به ماموران پلیس پیشنهاد می دهد.

جداری افزود: ماموران وظیفه شناس پلیس شهرستان اردکان، وجه نقد پیشنهادی را صورتجلسه و متهم را به همراه مواد کشف شده به دادسرا معرفی کردند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: ماموران پلیس این استان ضمن انجام تلاش شبانه روزی و برقراری نظم و امنیت مطلوب در سطح استان، افتخار این را دارند که در بحث سلامت اداری نیز رتبه های برتر کشور را کسب کرده اند.

کد مطلب 4342043

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