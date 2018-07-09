ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب در جامعه/ مسئولان برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست شورای سیاستگذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی استان گیلان بعدازظهر یکشنبه در سالن اجتماعات دفتر نماینده ولی فقیه در گیلان برگزار شد.

آیت‌الله رسول فلاحتی در این جلسه با اشاره به اهمیت این جلسه، اظهار کرد: این جلسه به منظور پاسداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به شرایط امروز جامعه و فشار دشمنان علیه نظام اسلامی بر وجود وحدت و اتحاد در میان ملت و مسئولان تأکید کرد و افزود: حفظ وحدت بین حاکمیت و مردم در شرایط روز جامعه لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه هیچ عاملی نباید سبب از بین رفتن وحدت در جامعه شود، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین برنامه های دشمن ایجاد اختلاف و تفرفه در میان ملت و مسئولان و همچنین اقوام و ادیان است.

آیت الله فلاحتی در ادامه با اشاره به اینکه براساس روایات عدد چهل نشان دهنده رسیدن به تکامل در حیات فردی و اجتماعی انسان ها است، تصریح کرد: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب نیز بدین معنا بوده و انقلاب از این سال به تکامل می رسد.

برگزاری جشن های انقلاب با مشارکت های مردمی

در ادامه این نشست رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان نیز با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات برای تجمیع برنامه ها، اظهارکرد: مردم در نظام مقدس اسلامی دارای جایگاه خاصی هستند.

جبار کوچکی نژاد ملت را صاحبان اصلی این انقلاب و نظام دانست و گفت: با توحه به شعار چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی«افتخار به گذشته، امید به آینده» باید امید نسبت به آینده نظام مقدس اسلامی را در جامعه و در میان مردم پررنگ تر کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه حضور مسئولان در این جلسات لازم و ضروری است، خاطرنشان کرد: باید وحدت، هماهنگی و همدلی در جامعه تقویت شود تا بتوانیم مشکلات جامعه را با هم حل کنیم.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط حساس کشور، تصریح کرد: دشمن از همه ابزارها برای ضربه زدن به نظام و انقلاب اسلامی بهره می برد مسئولان نیز باید برای مقابله با توطئه ها در کنار یکدیگر باشند.

وی با تأکید بر برگزاری مردمی جشن ها انقلاب، ادامه داد: قانون برنامه ششم صراحتا دولت و دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده که بخشی از منابع خود را به گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ ارزش‌های انقلاب اختصاص دهند ولی باتوجه به اینکه حضور دولت سبب افزایش هزینه ها شده باید به برگزاری جشن ها و برنامه های فرهنگی با مشارکت مردم بیشتر توجه شود.

استواری و ثبات کامل همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب

در ادامه این جلسه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، چهل سالگی انقلاب اسلامی را به معنی استواری و ثبات کامل آن دانست و اظهارکرد: دشمن درصدد است تا به این نظام و انقلاب خدشه وارد کرده و برای رسیدن به این هدف از تمام ابزارها استفاده می کند.

حجت الاسلام مجتبی اشجری افزود: یکی از مهم ترین اهداف و اولویت های شورای سیاستگذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ارائه دستاوردهای این انقلاب است.

وی با بیان اینکه ارائه برخی آمار متناقض از سوی مسئولان سبب ناامیدی و عدم اعتماد در میان ملت می شود، گفت: تناقض گویی در شأن مدیران انقلاب اسلامی نیست و مدیران باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه ۱۳ کارگروه در استان در این رابطه تشکیل شده است، ادامه داد: مدیران دستگاه ها به ویژه اعضای این کارگروه ها باید برنامه های مناسب با محتوای مطلوب ارائه کنند.

وی همچنین برحضور مدیران در جلسات این شورا تأکید کرد و گفت: متاسفانه تاکنون برخی از مدیران در جلسات این شورا با توجه به اهمیت آن شرکت نکرده اند.

اشجری در ادامه با بیان اینکه برنامه این شورا تنها مربوط به ایام الله دهه مبارک فجر نیست، افزود: می توانیم از فرصت هفته دولت، دفاع مقدس و .... برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی استفاده کنیم.

به گفته این مسئول کارگروه‌های ۱۳ گانه از هم‌اکنون برنامه‌های مربوط به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به‌شکل گسترده و فراگیر و در صورت توان در سطح ملی برنامه‌ریزی و برگزار کنند.