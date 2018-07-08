به گزارش خبرنگار مهر، امیر حاتم زاده عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این دوره از مسابقات از ۱۹ تا ۲۱ تیرماه در ارومیه برگزار می شود افزود: تاکنون ۱۵۰ در بخش آقایان و ۴۰ نفر در بخش بانوان در این مسابقات ثبت نام کرده‌اند و پیش بینی می‌شود بیش از ۲۰۰ نفر در این مسابقات حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به جوایز این دوره از مسابقات افزود: جوایز کلی مسابقات ۲۶ میلیون تومان است که ۱۰ میلیون تومان برای نفر نخست، ۶ میلیون تومان برای نفر دوم و ۳ میلیون تومان برای نفر سوم در نظر گرفته شده و در بخش بانوان جوایز برای نفرات نخست، دوم و سوم به ترتیب چهار، دو و یک میلیون تومان است.

حاتم زاده یادآور شد: دلیل اختلاف جوایز به سبب نسبت زیاد آقایان به بانوان است و برای عکاسان نیز جوایزی در نظر گرفته شده که جایزه نفر نخست ۵۰۰ هزار تومان، نفر دوم ۳۰۰ هزار تومان و نفر سوم ۲۰۰ هزار تومان است.

رئیس کمیته اجرایی مسابقات بین‌المللی پاراگلایدر سیلوانا گفت: امسال در این دوره از رقابت ها پنج نفر از کشور ترکیه، چهار نفر از کشور عراق و دو نفر از کشور افغانستان در مسابقات حضور دارند و احتمال دارد چندین نفر از کشور آذربایجان حضور داشته باشند و حضور برای ورزشکاران کشورهای همسایه راحت‌تر از دیگر کشورهاست چراکه برای ورود به کشور نیازی به ویزا ندارند.

دبیر کمیته اجرایی مسابقات بین‌المللی پاراگلایدار سیلوانا نیز در این نشست اظهار داشت: این دوره از مسابقات از نظر کیفی و داوری بهتر از سری‌های قبلی صورت می‌گیرد و تلاش می‌کنیم تا خلبان‌های حاضر در مسابقات با نهایت خاطره خوش از ارومیه بروند.

شریفی بیان کرد: وضعیت آب و هوایی برای مسابقات بسیار خوب است و با پنج ایستگاه هواشناسی در ارتباط هستیم و پروازها از ساعت ۸ تا ۱۱ صورت می‌گیرد.

وی با بیان این که ۶۰ نفر خلبان فعال در سطح استان داریم یادآور شد: حدس می‌زنیم از شهرستان‌های سلماس، ماکو، پیرانشهر، خوی و نقده بیش از ۱۵۰ نفردر این دوره حضور داشته باشند.

دبیر کمیته اجرایی مسابقات بین‌المللی پاراگلایدار سیلوانا تصریح کرد: سرداور مسابقات و یکی از کمک‌ها از تهران و یکی دیگر از کمک‌ها از شهرستان ارومیه هستند.

یکی از اعضای کمیته فنی و داوران هیئت انجمن‌های ورزشی آذربایجان غربی نیز در این نشست بیان کرد: این اتفاق در نوع خود بسیار اقدام میمونی است و در تلاش هستیم تا سیلوانا به عنوان شهر پاراگلایدر بماند.