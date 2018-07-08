بازگشت ۱۰ هزار آواره سوری متعاقب آتش بس جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، از زمان برقراری آتش بس در جنوب سوریه میان گروههای مسلح و روسیه، بیش از ۱۰ هزار نفر از آوارگان سوری توانستهاند به خانههای خود بازگردند.
روز جمعه دولت سوریه اعلام کرد که میان گروههای شورشی مسلح و دولت روسیه قرارداد آتش بس امضا شده و شورشیان مسلحی که تسلیحات خود را تحویل دهند، میتوانند به این آتش بس بپیوندند.
در همین ارتباط دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرده است که از زمان تشدید درگیریها در جادههای منتهی به مرز اردن، بیش از ۶۰ هزار نفر از ساکنان این مناطق مجبور به ترک خانههای خود شدند و حال انتظار میرود با برقراری آتش بس و آرامش نسبی بسیاری از ساکنان این مناطق به خانههای خود برگردند.
در حال حاضر مناطق قابل توجهی از جنوب سوریه بویژه در حومه شهر درعا در کنترل دولت مرکزی دمشق قرار گرفته و دولت توانسته با آزادسازی این مناطق، حاکمیت خود را در بخش قابل توجهی از جنوب کشور تثبیت کند.
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