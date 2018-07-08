دستگاههای اجرایی در کاهش مصرف انرژی برق اهتمام جدی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، تقی کهوریان در جلسه کمیته وصول مطالبات استان با تاکید بر تسویه مطالبات باقی مانده دستگاههای اجرایی به شرکت توزیع برق گفت: با افزایش گرمای هوا و افزایش میزان مصارف انرژی برق به منظور مدیریت در مصرف و جلوگیری از اختلال در توزیع برق دستورالعمل اجرایی از سوی رئیس جمهور مدیران اجرایی باید با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به کنترل میزان مصرف و صرفه جوی در استفاده از انرژی برق اقدامات اساسی را انجام دهند.

وی ادامه داد:بهره گیری از انرژی های نو در کشورهای رو به توسعه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده که در سالهای اخیر در کشور نیز در رابطه با احداث نیروگاههای خورشیدی و تولید انرژی برق ازطریق سلولهای خورشیدی اقداماتی آغاز شده است.

کهوریان اظهارداشت: براساس مصوبه هیئت دولت از سال ۹۷ دستگاههای اجرایی به منظور بهره گیری از این نوع انرژی باید ۲۰ درصد مصارف خود را از این محل تامین کنند که برهمین اساس باید با اختصاص بودجه نسبت به راه اندازی تاسیسات مورد نیاز نسبت به استفاده از انرژی های جایگزین در تامین روشنایی ساختمان ادارات بطور جدی پیگیری کنند.

در ادامه این جلسه پس از گزارش مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در خصوص مطالبات هزینه برق مصرفی دستگاههای اجرایی مقرر شد سازمانها و شرکت های دولتی و شهرداری ها در فاصله زمانی ۶ ماهه نسبت به تسویه حساب بدهی ها اقدام کنند.