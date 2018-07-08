سایت پاراگلایدر سیلوانا از معتبرترین سایت های دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث پور ایراندوست عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: سایت پاراگلایدر سیلوانا یکی از چهار سایت معتبر دنیا می‌تواند باشد و این موضوع در میان متخصصان این رشته دلایل خاص خود را دارد.

وی با اشاره به میزبانی سالانه مسابقات بین المللی پاراگلایدر در این منطقه عنوان کرد: پیگیر تملک زمین مربوط به پاراگلایدر در سیلوانا هستیم و در مراحل نهایی به سر می‌برد و تا چندین ماه آینده به تملک اداره کل ورزش و جوانان استان درمی‌آید.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی تصریح کرد: قهرمانان به نام جهانی در این مسابقات حضور دارند از این رو بهترین نفرات تیم ملی کشور خودمان نیز در این مسابقات حضور دارند.

شهردار سیلوانا نیز در این نشست اظهار داشت: چهارمین جشنواره بین‌المللی پاراگلایدر است که در سیلوانا برگزار می‌شود.

جبار علیزاده یادآور شد: تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم و توسعه پایدار منطقه و توسعه انسانی نهایت کمک را به پیشرفت منطقه می‌کند.