مسئولان ویژگی های خدمت رسانی به سیره ائمه را سرلوحه خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد محمدی ری شهری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی دهه کرامت طی سخنانی با اشاره به شعار دهه کرامت سال جاری مبنی بر «خدمت کریمانه به رسم اهل‌ بیت (ع)» طی سخنانی گفت: خدمت کریمانه به مردم در واقع خدمت انسان به خود است، در این حالت فردی که خدمات کریمانه ارائه می دهد، توقع تشکر و قدردانی ندارد.

وی با بیان این که شعار انتخاب شده دهه کرامت امسال بسیار کاربردی و عملیاتی است، اضافه کرد: خوب است، تمامی مسئولان ویژگی های خدمات رسانی به سیره ائمه را سرلوحه خود قرار دهند و برای خدمت رسانی به مردم بی وقفه تلاش کنند تا رفاه اجتماعی و سطح معیشتی مردم ارتقا یابد و بسیاری از مشکلات حال حاضر مرتفع شود.

ری شهری با برشمردن ویژگی های خدمت کریمانه گفت: در خدمت، خدمت رسانی به افرادی که نسبت به انسان بدی کرده اند نیز معنا پیدا می کند.

وی اضافه کرد: خیرخواهی دیگر ویژگی است، که خدمت کریمانه دارد، اگر خدمت رسانی ما به سبک اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشد، باید خیرخواهی برای مردم را سرلوحه خدمات خود قرار دهیم.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) سرعت در خدمت را از دیگر ویژگی های خدمت کریمانه دانست و افزود: کسی که قصد ارائه خدمت کریمانه دارد، باید با گشاده رویی و خوش خلقی با مردم و ارباب رجوع برخورد کند، حُسن خلق و صبر و حوصله از نشانه های انسان وارسته است.

ری شهری ادامه داد: افرادی که خدمات رسانی کریمانه را پیشه خود کرده اند، باید صبر و حوصله ویژه در برخورد با مردم داشته باشند، نباید منت بگذارند، چرا که خدمت به مردم حقیقت انسان و وظیفه ذاتی او است، باید قبل از این که از ما خواسته شود، خدمت را انجام دهیم، این شکل از خدمت را کریمانه گویند.

این استاد اخلاق با تاکید بر محور قرار دادن معرفت افزایی، ایجاد نشاط اجتماعی و خدمت کریمانه به رسم اهل بیت (ع) در برنامه های دهه کرامت سال جاری، گفت: باید کارهای ما رنگ و بوی معنویات، بصیرت افزایی و ایجاد نشاط و امید در جامعه به خود بگیرد.

