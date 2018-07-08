مرز رازی خوی ۲۴ ساعته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید تقی کبیری در بازدید از روند ساخت پایانه مرز رازی خوی اظهارداشت: تکمیل این پایانه در اولویت برنامه های وزارت راه و شهرسازی و سازمان پایانه ها و حمل و نقل کشور است.

وی ادامه داد: مرحله اول ساخت این پایانه در حال حاضر ۷۰ درصد پیشرفت دارد و برای اجرای آن ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مرحله دوم این طرح با اعتباری بیش از ۵۴۰ میلیارد ریال درمرحله مناقصه قرار دارد که در این مرحله سالنها و ترمینالهای ورودی و خروجی پایانه احداث می شود

کبیری افزود: ۲۴ ساعته شدن مرز رازی از اهداف مهم ساخت پایانه در این مرز است و هم اکنون هم زیر ساختهای لازم با همکاری طرف ترک برای ۲۴ ساعته شدن این مرز آماده است و بزودی محقق میشود

در این نشست عابدی فرماندار خوی و حجت الاسلام شکوری امام جمعه خوی بر تکمیل طرح های عمرانی این بخش تاکید کردند.