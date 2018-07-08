  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۰:۱۷

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی:

مرز رازی خوی ۲۴ ساعته می شود

مرز رازی خوی ۲۴ ساعته می شود

ارومیه – نماینده مردم شهرستانهای خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: مرز رازی خوی بزودی ۲۴ ساعته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید تقی کبیری در بازدید از روند ساخت پایانه مرز رازی خوی اظهارداشت:  تکمیل این پایانه در اولویت برنامه های وزارت راه و شهرسازی و سازمان پایانه ها و حمل و نقل کشور است.

وی ادامه داد: مرحله اول ساخت این پایانه در حال حاضر ۷۰ درصد پیشرفت  دارد و برای اجرای آن ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مرحله دوم این طرح با اعتباری بیش از ۵۴۰ میلیارد ریال درمرحله مناقصه قرار دارد که در این مرحله سالنها و ترمینالهای ورودی و خروجی پایانه احداث می شود

کبیری افزود: ۲۴ ساعته شدن مرز رازی از اهداف مهم ساخت پایانه در این مرز است و هم اکنون هم زیر ساختهای لازم با همکاری طرف ترک برای ۲۴ ساعته شدن این مرز آماده است و بزودی محقق میشود

در این نشست عابدی فرماندار خوی و حجت الاسلام شکوری امام جمعه خوی بر تکمیل طرح های عمرانی این بخش تاکید کردند.

کد مطلب 4342063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها