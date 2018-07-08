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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۰:۲۳

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد؛

کشف ۱۹۲ کیلوگرم حشیش در شهریار/۲ نفر دستگیر شدند

کشف ۱۹۲ کیلوگرم حشیش در شهریار/۲ نفر دستگیر شدند

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۱۹۲ کیلوگرم حشیش در شهرستان شهریار خبر داد.

سردار محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رهگیری و اشراف اطلاعاتی و هماهنگی مقام قضایی شهریار مقدار ۱۹۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش در این شهرستان کشف و ضبط شد.

وی افزود: این محموله مواد مخدر از یک دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی شهریار کشف شد، که به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود و پس از بررسی های انجام شده مشخص شد، متهمان این میزان ماده مخدر را از استان های شرقی کشور بارگیری کرده و قصد فروش در غرب استان تهران را داشتند، که با اقدام به موقع پلیس ناکام ماندند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران اضافه کرد: ۲ نفر در این خصوص دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

وی در پایان با بیان این که غرب استان تهران برای سوداگران مرگ ناامن است، تاکید کرد: سوداگران مرگ بدانند، پلیس اشراف اطلاعاتی مناسبی بر تمام محورهای مواصلاتی و نیز شهرستان های غرب استان تهران دارد و با کوچک ترین اقدام خلاف قانون به شدت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 4342064

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