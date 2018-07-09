پایتخت یکپارچه عزادار رییس مذهب تشیع شد/ برنامه امروز برخی مساجد

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها- وحید محمدی یکتا: مردم مومن و خداجوی استان تهران دیشب و امروز را در مساجد این استان به عزاداری پرداختند و امشب نیز در بسیاری از مساجد و تکایا مراسم سخنرانی، مداحی و عزاداری برپا خواهد بود.

در ورامین، مردم وارثان قیام ۱۵ خرداد برای دهمین سال پیاپی با حضور پرشور جوانان در مسجد صاحب الزمان( عج) این شهر گرد هم آمدند، تا هم زمان با عزاداری رییس مذهب تشیع یادواره شهدای طلبه و روحانی دیار ۱۵ خرداد را برگزار کنند.

در این مراسم که بسیار پررنگ‌تر و چشمگیر تر از سال‌های گذشته برگزار شد، حجت الاسلام حیدری کاشانی به سخنرانی پرداخت و سپس عزاداران سینه زنان تا حرم شهدای گمنام ورامین عزاداری کردند تا ضمن گرامیداشت سال روز دفن شهدای گمنام در ورامین، عزای امام ششم شیعیان جهان را نیز به پا دارند.

برپایی مراسم متعدد در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و شهرستان دماوند

حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) شب گذشته و بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مصلای ری میزبان مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق(ع) با سخنرانی حجت الاسلام سید محمود وزیری و مرثیه سرائی حمید رضا خادم بود، به طوری که حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) مملو از جمعیت بود.

امروز و در سال روز شهادت آن حضرت نیز بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مصلای بزرگ ری، حجت الاسلام شیخ مصطفی کرمی به ایراد سخنرانی و حجت الاسلام حمید نجفی به مرثیه سرائی خواهند پرداخت.

شب گذشته، مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق( ع) در دماوند و در جوار آستان امام زاده عبدالله( ع) روستای «آیینه ورزان» با حضور پرشور جوانان برگزار شد، به طوری که مسجد و صحن آستان را بیشتر جوانان پر کرده بودند، مراسم پرشور دیگری نیز از سوی اداره اوقاف و امور خیریه دماوند و شورای فرهنگی مسجد امام حسن مجتبی(ع) «مشاء» بعد از نماز مغرب و عشا در این مسجد برگزار شد.

از ساعت ۱۰:۳۰ نیز همانند سال های گذشته هیات زنجیرزنان سیدالشهدا( ع) محله « فرامه» دماوند از این حسینیه به عزاداری پرداخت.

قرار است، ساعت ۱۱:۳۰ نیز مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق( ع) در مسجد امام حسن مجتبی( ع) محله « دشت مزار» دماوند با سخنرانی آیت الله حسن ممدوحی و مداحی مهدی قاسمی و ابوذر بختیاری برگزار شود.

شب گذشته، همچنین مردم در محلات قدیمی بهارستان، به پختن نذورات و توزیع آن در بین عزاداران پرداختند، شیربرنج، ‌شله‌زرد، برنج و خورشت‌قیمه از جمله این نذری ها بود، در مسجد جامع «حسین آباد» نیز مراسم ویژه ای با سخنرانی آیت الله هاشمی علیا و مداحی مجتبی محسنی برگزار شد.

بازار پیشوا سیاه پوش شد

بعداز ظهر امروز و از ساعت ۱۹ نیز دسته عزاداری رییس مکتب شیعه از مقابل دفتر امام جمعه پرند بر سر و سینه زنان به سوی مسجد جامع امام علی(ع) به عزاداری می پردازند و با حضور در این مسجد نسبت به مقام شامخ امام ششم شیعیان جهان عرض ارادت می کنند.

بنابراین گزارش، بازارهای قدیمی شهر مذهبی پیشوا از بعداز ظهر دیروز به حالت نیمه تعطیل در آمده است و ‌پرچم‌های عزاداری، سر در ورودی بازار پیشوا و خیابان‌های اطراف حرم حضرت جعفر ابن موسی(ع) را سیاه‌پوش‌کرده است.

در فیروزکوه نیز مردم سیاه برتن کرده و صدای نوحه و قرآن از کوی‌و برزن گوش‌نوازی می‌کند، از ساعت ۱۸:۳۰ امروز نیز مراسم دسته روی و عزاداری به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) از مسجد موسی بن جعفر(ع) به سمت آستان مقدس امام زاده اسماعیل( ع) فیروزکوه به حرکت در خواهد آمد.

مردم در شهرستان های ملارد و شهریار نیز با عزاداری و حضور در مساجد و نوحه خوانی و مرثیه سرائی شهادت امام جعفر صادق( ع) را گرامی‌ داشتند.

شهرستان رباط کریم نیز از روز گذشته شاهد مراسم متعدد عزاداری بود پخت نذری و توزیع بین ایتام و مساکین و همسایگان و دوستان در ایام شهادت رییس مکتب تشیع انجام شد.

عزاداری های گسترده در اسلامشهر، قرچک، شمیران و شهر قدس

اسلامشهری ها نیز شب‌ گذشته را در مساجد این شهر به عنوان دومین شهر پر جمعیت استان تهران به عزاداری پرداختند و مانند دیگر سال های قبل سنت های عزاداری خود را به‌ جا آوردند.

هیئت‌های عزاداری شهر پاکدشت نیز مانند دیگر شهرهای استان تهران، با برپائی مراسم عزاداری، این روز را گرامی داشته و در پاتوق‌های خود، مراسم سینه و زنجیر زنی برگزار کردند.

بعد از ظهر امروز، قرچکی ها مراسم متعدد عزاداری برگزار کرده و همراه با آل الله بر غم شهادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت خواهند گریست.

شهر قدس نیز از روز گذشته یکپارچه سیه پوش شده است، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری قدس از روز گذشته اقدام به جمع آوری پرچم های رنگارنگ و تعویض دکل پرچم ها و نصب پرچم های ایران و مشکی در سطح شهر کرد.

مردم مومن و مذهبی شمال تهران نیز با برپایی مراسم گسترده عزاداری در امام زاده صالح( ع) تجریش به سر و سینه کوبیدند و حجت الاسلام گواهی بعد از نماز مغرب و عشا یکشنبه در جمع عزاداران شمال تهران به سخنرانی پرداخت.

امروز نیز مراسم مشابهی بعد از نماز ظهر و عصر با سخنرانی حجت الاسلام اسکندری و بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام معرفت در آستان امام زاده صالح(ع) و با حضور پرشور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برگزار می شود.