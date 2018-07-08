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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱:۴۱

رئیس جمهور قهرمانی کشتی‌گیران نوجوان ایران در جهان را تبریک گفت

رئیس جمهور قهرمانی کشتی‌گیران نوجوان ایران در جهان را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی کسب دو عنوان ارزشمند قهرمانی جهان در کشتی آزاد و کشتی فرنگی نوجوانان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام حسن روحانی با تقدیر از درخشش نوجوانان کشورمان در کسب دو عنوان ارزشمند قهرمانی جهان در کشتی آزاد و کشتی فرنگی در رقابت های ۲۰۱۸ کرواسی، این موفقیت را بر ملت ایران، ملی پوشان پرتلاش و مربیان و مدیران زحمتکش تیم ملی کشتی تبریک گفت.

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی روزهای ۱۵ تا ۱۷ تیرماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و تیم ایران با ۲ مدال طلای امیرحسین خوانساری و محمد نصرتی در اوزان ۵۵ و ۹۲ کیلوگرم، ۲مدال نقره سجاد عباس پو و شاهین بداغی در اوزان ۴۸ و ۶۰ کیلوگرم، ۲ مدال برنز حسین قاسمی و محمد ناقوسی در اوزان ۶۵ و ۸۰ کیلوگرم و با کسب ۱۳۰ امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیم های روسیه و ترکیه به ترتیب با ۱۰۶و ۹۱ امتیاز دوم و سوم شدند.

همچنین رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان روزهای ۱۱ تا ۱۳ تیرماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و در پایان تیم ایران با سه مدال طلای رحمان عموزاد خلیلی، علیرضا عبداللهی و امیرحسین زارع در وزن های ۴۵، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم، یک مدال نقره محمدرضا قیاسی در وزن ۸۰ کیلوگرم، سه مدال برنز سید عرفان جعفریان، علی اکبر فضلی و محمد کریمی در وزن های ۵۱، ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم و با کسب ۱۵۲ امتیاز به عنوان قهرمانی رسید.

کد مطلب 4342071

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