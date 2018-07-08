به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام حسن روحانی با تقدیر از درخشش نوجوانان کشورمان در کسب دو عنوان ارزشمند قهرمانی جهان در کشتی آزاد و کشتی فرنگی در رقابت های ۲۰۱۸ کرواسی، این موفقیت را بر ملت ایران، ملی پوشان پرتلاش و مربیان و مدیران زحمتکش تیم ملی کشتی تبریک گفت.



رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی روزهای ۱۵ تا ۱۷ تیرماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و تیم ایران با ۲ مدال طلای امیرحسین خوانساری و محمد نصرتی در اوزان ۵۵ و ۹۲ کیلوگرم، ۲مدال نقره سجاد عباس پو و شاهین بداغی در اوزان ۴۸ و ۶۰ کیلوگرم، ۲ مدال برنز حسین قاسمی و محمد ناقوسی در اوزان ۶۵ و ۸۰ کیلوگرم و با کسب ۱۳۰ امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیم های روسیه و ترکیه به ترتیب با ۱۰۶و ۹۱ امتیاز دوم و سوم شدند.

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همچنین رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان روزهای ۱۱ تا ۱۳ تیرماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و در پایان تیم ایران با سه مدال طلای رحمان عموزاد خلیلی، علیرضا عبداللهی و امیرحسین زارع در وزن های ۴۵، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم، یک مدال نقره محمدرضا قیاسی در وزن ۸۰ کیلوگرم، سه مدال برنز سید عرفان جعفریان، علی اکبر فضلی و محمد کریمی در وزن های ۵۱، ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم و با کسب ۱۵۲ امتیاز به عنوان قهرمانی رسید.