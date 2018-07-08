مایک پمپئو: پیونگ یانگ باید ویتنام را سرمشق خود قرار دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در سخنرانی خود از مقامات کره شمالی خواست تا با پیروی از الگوی ویتنام، مسیر هانوی به سمت عادی سازی روابط با واشنگتن و همچنین به سمت شکوفایی و رونق(!) را بپیمایند.

وی با رد اتهامات وارده از سوی کره شمالی مبنی بر اینکه در گفتگوهای خود با مقامات پیونگ یانگ از دیپلماسی «شبه گانگستری» استفاده کرده است؛ روز یکشنبه پس از دیدار با وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی اظهار داشت که به پیگیری گفتگوها با کره شمالی برای خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره ادامه می دهد.

وزیر خارجه آمریکا در توکیو گفت هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شوند، اما وی مطمئن است که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی به تعهد خود برای کنار گذاردن تسلیحات هسته ای پایبند می ماند.

پمپئو پس از ۲ روز مذاکره با مقامات کره شمالی در پیونگ یانگ در یک کنفرانس خبری گفت که «راه پیش رو دشوار و چالش برانگیز خواهد بود و می دانیم که منتقدان برای به حداقل رساندن ثمرات فعالیتمان تلاش خواهند کرد».

گفتنی است که شماری از سناتورهای برجسته آمریکا با ابراز نگرانی از اظهارات تند و انتقاد آمیز مقامات کره شمالی، از دولت ترامپ خواستند تا به اِعمال فشار بر پیونگ یانگ ادامه دهد..

در همین ارتباط، «جونی ارنست» سناتور جمهوریخواه و عضو کمیته خدمات مسلح مجلس سنای آمریکا گفت که مانورهای نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی که به منظور نشان دادن حسن نیت به کره شمالی به حالت تعلیق درآمده اند، در صورت عدم پیشرفت در گفتگوهای خلع سلاح هسته ای باید «به سرعت» از سرگرفته شوند.

وزیر خارجه آمریکا نیز در همین ارتباط گفت در حالی که شاهد پیشرفتهایی از جانب پیونگ یانگ بوده است، آمریکا از شدت تحریمهای جاری نکاسته و در تعهد «آهنین خود» برای دفاع از متحدانش- ژاپن و کره جنوبی- تغییری نمی دهد.

لازم به ذکر است که کیم جونگ اون در دیدار تاریخی خود با رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور، متعهد شد که «در راستای خلع سلاح هسته ای فعالیت کند»؛ اما در مورد چگونگی و یا زمان برچیدن برنامه هسته ای کره شمالی جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نیز در مقابل با پیشنهاد ارائه ضمانتهای امنیتی به پیونگ یانگ، متعهد شد که مانورهای بزرگ نظامی با کره جنوبی را متوقف نماید.

این در حالی است که آژانس های جاسوسی آمریکا به تازگی مدعی شده اند که کره شمالی قصد ندارد برنامه هسته ای خود را بطور کامل کنار گذارد.