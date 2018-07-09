توتال با خروج از ایران ۴۰ میلیون دلار ضرر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون ب. اف. ام. ت. و. فرانسه، توتال با خارج شدن از بازار بهره برداری نفت و گاز در ایران چهل میلیون دلار ضرر کرد.

ایران به توتال دو ماه وقت داده است تا معافیت از تحریم را از واشنگتن دریافت کند. در غیر این صورت شرکت نفتی مرجع فرانسوی باید بهره برداری از میادین گازی در خلیج (فارس) را رها کند.

پاتریک پویانه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل توتال در پاسخ به سوالی در شبکه ار. ت. ال. اعلام کردن شرکت تحت امرش چاره ای جز خروج از بازار ایران ندارد. وی گفت: « شما نمی توانید یک گروه بین المللی فعال ( توتال) را که در ۱۳۰ کشور جهان حضور دارد، بدون دسترسی به دستگاه مالیه آمریکا اداره کنید. بر این اساس قانون آمریکا بر ما حاکمیت دارد و ما باید ایران را ترک کنیم. شرکتی شبیه شرکت ما باید قوانین را رعایت کند. اما امیدوارم روزی بتوان به ایران بازگشت.»

بر اساس این گزارش؛ به گفته پاتریک پویانه توتال به دلیل رها کردن طرح اش در ایران ۴۰ میلیون دلار را از دست می دهد. در مقیاس توتال که سالانه پانزده میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد این رقم زیادی نیست. به دنبال خروج آمریکا از توافق برجام تحریم های تعلیق شده آمریکا علیه ایران دوباره بازگشته است.

بر اساس اعلام دولت آمریکا تحریم ها برای قراردادهای جدید با ایران بلافاصله اجرا می شود و برای قراردادهای قبلی، شرکت های خارجی صد و هشتاد روز زمان دارند تا همکاری با ایران را متوقف سازند.