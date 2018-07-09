به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی ، میرعلی اشرف پوری حسینی با اشاره به اینکه بخش خصوصی محرک اقتصاد کشور است گفت: اگر بخش خصوصی را باور کنیم، می توان به کم شدن حجم و نقش دولت در اقتصاد امیدوار بود.

رییس سازمان خصوصی سازی افزود: در حال حاضر فضای بهتری برای اجرای خصوصی سازی در کشور وجود دارد و مقاومت ها در برابر واگذاری ها و اصل ۴۴ کاهش یافته است. همچنین همراهی بیشتری را میان دستگاه‌ها اجرایی برای واگذاری های دولت شاهد هستیم.

وی اضافه کرد: البته این موضوع به این معنا نیست که با هیچ مشکلی در راستای واگذاری سهام دولت مواجه نیستیم و این در حالی است که کماکان برخی از افراد مقاومت هایی را در این زمینه از خود بروز می دهند که به عنوان نمونه می توان از تلاش برخی افراد برای خروج نام برخی از شرکت ها از لیست واگذاری های دولت یاد کرد.

پوری حسینی با اشاره به اینکه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خلاء قانونی احساس نمی شود گفت: این قانون از جمله قانون های پیشرفته کشور است؛ بنابراین در این خصوص، ضرورت و احساس نیازی جهت تصویب قانون جدید از سوی مجلس احساس نمی‌شود.

رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: البته در این میان اظهار نظر اشتباه برخی از نمایندگان مجلس که ناشی از عدم اطلاع آنها از ساز و کار واگذاری ها است، گاها مشکلاتی را در راستای اجرای خصوصی سازی ایجاد کرده که امیدواریم این مشکلات در راستای واگذاری سهام دولت برطرف شود.