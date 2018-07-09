اگر نمی توانید از پس مسئولیت برآیید به افراد شایسته واگذار کنید

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویشامیری شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان، با تاکید بر اینکه مدیران و مسئولان در برهه کنونی باید شایستگی خود را بیش از گذشته نشان دهند، افزود: متاسفانه آمار حاکی از آن است که با مصرف ۹۰ برابری و غیرمجاز برق و برداشت غیرمجاز ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب، منابع حیاتی آیندگان به خطر افتاده است.
وی با یادآوری اینکه کشور در برهه کنونی به مدیرانی چابک و پرکار نیاز دارد، گزارشهای ارائه شده در خصوص استفاده غیرمجاز از منابع آبی و برقی استان توسط سودجویان را تاسفبار دانست و تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از انرژی یعنی بیعدالتی و بیتردید بیعدالتی در توزیع یکنواخت انرژی موجب ایجاد ناراحتی در کشور شده است که نمونههای بارز آن را میتوان در موضوع اخیر خرمشهر به عینه دید.
چرا اجازه میدهیم این میزان از انرژی دزدی شود
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه مشکل اصلی این است که متاسفانه نسبت به همه این مسائل تعهد نداریم و روح دلسوز بودن در میان مسئولان از بین رفته است، ادامه داد: تا چه زمانی میخواهیم در برابر این نوع اقدامات مماشات کنیم، این طور نمیتوان کشورداری کرد. سئوال مهم این است که چرا اجازه میدهیم این میزان از انرژی دزدی شود و راه دزدی را برای عدهای باز میگذاریم.
درویشامیری در ادامه با بیان اینکه عملکرد امروز ما حاکی از آن است که از دزدی برق و سفرههای زیرزمینی حمایت میکنیم، اظهار کرد: انتظار ما از مسئولان استانی بیش از اینها است و مسئولان اگر نمیتوانند از پس مسئولیتها بر بیایند، آن را به افراد شایسته واگذار کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز روز گذشت و ایثار است و اقدامی که میشد در برهه کنونی برای کاهش چند درصدی آب و برق انجام داد، عقب کشیدن ساعات اداری بود که این مهم در استان زنجان انجام شده است.
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