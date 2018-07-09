به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان، با تاکید بر اینکه امروز زمان آن رسیده است که مردم در زمینه کمبود آب، آگاهانه‌تر عمل کنند، افزود: در برهه کنونی، مسئله کم‌آبی باید به‌عنوان یک درد در جامعه تلقی شده و نسبت به مدیریت در مصرف آن اقدامات عاجل صورت گیرد تا در آینده با مشکلی در این زمینه مواجه نشویم.

وی با یادآوری اینکه مصرف آگاهانه منابع حیاتی که در اختیار داریم باعث می‌شود تا آیندگان نیز از این مواهب خدادادی بهره‌مند شوند، تصریح کرد: بی‌شک اگر به موضوع کم‌آبی به عنوان یک درد در جامعه نگاه شود، مصرف و نوع نگاه مردم نیز به این مسئله مهم، آگاهانه‌تر خواهد بود و برای دست‌یابی به چنین آگاهی، همه باید در حیطه کاری خودمان به وظایف‌مان به خوبی عمل کنیم.

امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه انجام وظایف توسط تک‌تک آحاد جامعه در قبال موضوع مهمی چون آب باعث خواهد شد تا نوع نگاه مردم نسبت به این موضوع حیاتی بهبود یافته و فرهنگ‌سازی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد، ادامه داد: صرفه‌جویی و بهینه استفاده کردن انرژی از اخلاق مومنین است و در همین راستا نماز جماعت در امامزاده را از شبستان به حیاط انتقال داده‌ایم تا اهمیت صرفه‌جویی برای همگان روشن‌تر شود.

خاتمی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم باید وظیفه خود بدانند تا به هر طریقی در جهت کاهش میزان مصرف آب و برق حرکت کنند، اظهار کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر اقدامات فرهنگی قابل توجهی در راستای مدیریت در مصرف آب صورت گرفته است اما کافی نیست و این نوع اقدامات باید بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان خاطرنشان کرد: مردم، مسئولان و نهادهای مختلف، هر کدام در حیطه وظایف خود در راستای کاهش مصرف انرژی گام بردارند، چرا که امروز با مشکل کم‌آبی مواجه هستیم و این مشکل می‌تواند صدمات زیادی را بر حیات جامعه‌ ‌داشته باشد.