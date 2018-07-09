زنجان رتبه هفتم را از نظر نرخ بیکاری در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان با اشاره به نرخ بیکاری و نیز نرخ مشارکت مردم طی سال گذشته، افزود: در سال گذشته نرخ بیکاری استان زنجان ۱۰.۳ درصد بوده است، حال آنکه آمار حاکی از نرخ مشارکت ۴۱.۵ درصد مردم زنجان در سال گذشته دارد.

وی با بیان اینکه استان زنجان از حیث اینکه کم‌ترین بیکار را داشته و از نرخ مشارکت عمومی خوبی برخوردار است، نشان‌دهنده این است که گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است، تصریح کرد: طبق آمار سال گذشته، رتبه استان زنجان در نرخ بیکاری هفتم و جایگاه استان در نرخ مشارکت مردم نیز ۹ است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در ادامه، گریزی به مسائل روز کشور و استان از جمله مسئله کمبود آب زد و ادامه داد: از اسفندماه سال گذشته بر اساس مصوبه دولت موظف به کنترل آب و برق هستیم تا مصرف آب بهینه شده و خلاءها بازتاب داده شود. آمارها حاکی از آن است که ۳۰ تا ۵۰ درصد آب‌دهی چاه‌ها کاهش یافته است.

طهماسبی همچنین با تاکید بر اینکه باید در زمینه بهبود الگوی مصرف آب در منظر مختلف نگاه کنیم و از ظرفیت و توان شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در این زمینه بهره ببریم، اظهار کرد: از سال گذشته در خصوص مصرف انرژی بررسی‌ها انجام شده است که کنترل مصرف آب با مصرف بهینه انرژی مورد توجه بوده تا برنامه‌ریزی لازم در این زمینه انجام شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در ادامه با اشاره به فرا رسیدن روز مالیات، برخورداری از یک کشور متعادل را در گرو جذب دو سوم بودجه عمومی از طریق مالیات دانست و گفت: رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه مالیات، این است که یک‌سوم بودجه دولت از مالیات‌های عمومی تامین می‌شود، این در حالی است که در سال‌های قبل این رقم یک‌چهارم بوده است.

وی با یادآوری اینکه مالیات، اساس پی‌ریزی جامعه‌ای است که اقتصاد متوازن دارد، خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای امروز جامعه این است که در خصوص جذب دو سوم بودجه عمومی از طریق جذب مالیات محقق شود، به همین خاطر معتقدیم باید فرهنگ‌سازی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد.