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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۸:۳۸

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام:

۳۵۰۰ شغل در روستاهای ایلام ایجاد می شود

۳۵۰۰ شغل در روستاهای ایلام ایجاد می شود

ایلام-مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: تا پایان سال جاری سه هزار و ۵۰۰ شغل در روستاهای ایلام ایجاد می شود.

شکرالله شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هفته گذشته بیش از شش میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های اشتغالزایی در روستاهای استان توزیع شده است.

وی بیان داشت: طی سال جاری تاکنون ۴۰۰ شغل در روستاهای استان با اجرای طرح های اشتغالزایی ایجاد شده است.

شیرخانی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ میلیارد تومان طی سال جاری در قاب طرح های اشتغال روستایی در استان تسهیلات پرداخت شده است، گفت: ۳۴۰ میلیارد تومان برای اشتغال در روستاهای استان اختصاص یافته است.

وی گفت: دو شورای نظارتی بر پرداخت تسهیلات و ایجاد طرح نظارت دارند.

وی تصریح کرد: اجرای طرح های اشتغالزایی به منظور توسعه روستاها، اشتغال و مهاجرت معکوس بسیار حائر اهمیت است.

کد مطلب 4342089

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