مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام: ۳۵۰۰ شغل در روستاهای ایلام ایجاد می شود

ایلام-مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: تا پایان سال جاری سه هزار و ۵۰۰ شغل در روستاهای ایلام ایجاد می شود.