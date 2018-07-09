استان سمنان در سوگ صادق آل محمد غرق در ماتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ویژه سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) رئیس مذهب شیعه شامگاه یکشنبه با حضور مردم متدین و خداجوی استان سمنان در هشت شهرستان و ۲۱ نقطه شهری و ده‌ها روستا، به میزبانی مساجد، تکایا، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، با ذکر توسل و نوحه‌سرایی برگزار شد.

مردم استان سمنان یک‌بار دیگر برای مردی سیاه‌پوش شدند که جز در تربیت دانشمندان بزرگ روزگار و تقوای الهی، عبادت راستین و خدمت به خلق‌الله در سایه هدایت جامعه اسلامی و دوری از انحرافات چیزی را در سر نمی‌پروراند، امامی که می‌فرمود: «چون خدا خیر بنده‌ای را خواهد او را نسبت به دنیا بی‌رغبت و نسبت به دین دانشمند کند و به دنیا بینایش سازد و به هر که این خصلت‌ها داده شود خیر دنیا و آخرت داده‌شده است» و این نشان می‌دهد تا چه اندازه زهدش مایه الگوپذیری است.

عزاداری با حضور مردم

درباره زهد او همچنین اصول کافی می‌نویسد: «امام جعفر صادق (ع) می‌فرمایند: همه خیر در خانه‌ای نهاده شده و کلیدش را زهد و بی‌رغبتی به دنیا قرار داده‌اند» این شاید مبین این‌همه عشق و علاقه مردم به امامی باشد که چهار هزار شاگرد را تربیت کرد و زهد و پارسایی‌اش زبانزد خاص و عام شد.

سخنرانی، مداحی، برگزاری سوگواره‌های جعفری، ادعیه متبرکه، یادواره شهدا روحانی و ... در زمره مراسمی بود که مردم استان سمنان در سوگ امام جعفر صادق(ع) در آن حضور یافتند.

قرار است به همین مناسبت، یادواره ۸۸ شهید روحانی شهرستان شاهرود نیز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی، به میزبانی مدرسه قلعه این شهر برگزار شود.

آئین محوری سوگواره امام صادق(ع) هم در سمنان با حضور پرشور مردم، مسئولان و امام‌جمعه مرکز استان هم‌زمان با شامگاه یکشنبه برگزار شد.

تربیت ۴۰۰۰ شاگرد در مکتب امام صادق(ع)

حجت‌الاسلام محمد ماروسی کارشناس مسائل دینی درباره خصایص امام صادق(ع) به خبرنگار مهر، گفت: آن امام همام چهار هزار شاگرد تربیت کرد که نشان می‌دهد از چنان زهد، پارسایی و علمی برخوردار بود که جهان تا آن روزگار به خود ندید، از سوی دیگر آن امام عزیز، معلم اخلاق بود تاجایی که سجایای اخلاقی ایشان زبانزد عام و خاص بود.

وی بیان کرد: در بین عرب آن زمان امام صادق(ع) به علم والایی که داشتند معروف بودند و کسی در توانمندی ایشان در استدلال، منطق و بحث و وعظ، شکی نداشت حتی مخالفانشان نیز زبان به تمجید از ایشان می‌گشودند و این نشان می‌دهد تا چه اندازه آن حضرت دارای مقام والایی بودند اما در بعد اهمیت زندگی بابرکت آن حضرت نکته دیگر آن است که ایشان را رئیس مذهب شیعه می‌نامند یعنی نقشی که ایشان در احیای مکتب شیعی داشتند بسیار تأثیرگذار بود.

اهمیت زندگانی امام صادق(ع)

این کارشناس مسائل دینی گفت: اهمیت این امر نیز آنجا است که ما شرایط زمان آن امام را دریابیم که در چه وضعیت سیاسی و اجتماعی زندگی می‌کردند، تشیع به‌عنوان مکتب اهل‌بیت(ع) حقیقت راستین اسلام در محاصره طوفانی‌ترین وضعیت تاریخ اسلام تا آن روزگار بود اغتشاشات مختلف و بر هم ریختگی‌های عجیب‌وغریب تماماً جامعه را در برگرفته بودند حکومت بنی‌امیه در حال انقراض بود و بنی‌عباس حکومت را تصاحب کرد و هرج‌ومرج نه‌تنها در زندگی اجتماعی و سیاسی بلکه در اندیشه‌های مردم نیز نفوذ داشت.

ماروسی بیان کرد: در این شرایط اما نیاز به یک فرد بود که کشتی بانی دین مبین اسلام را در این تلاطم بپذیرد تا اسلام راستین از توجیهات‌ غلط و وارونه‌ دستورات‌ دین‌ که به‌وسیله‌ خلفای‌ وقت صادر می‌شد، در امان باشد لذا از این بابت است که وقتی اندیشه مترقی امام اسلام را نجات داد، به ایشان لقب رئیس مذهب شیعه داده می‌شود و از این بابت است که شهادت ایشان نیز چنین باشکوه برگزار می‌شود که دستجات عزاداری حتی در خیابان‌ها راه بیفتد، مراسم عزاداری برگزار شود و حتی آن روز به عنوان تعطیل رسمی ذکر شود.