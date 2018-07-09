تخصیص ۲.۸ میلیارد یورو ارز برای دارو قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، گفت: روند ثبت سفارش، تخصیص ارز و گشایش اعتبار و حتی فرآیندهای ترخیص این کالاها در گمرکات، با پیگیری های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و با مصوبات ستاد ویژه اقتصادی دولت، تسریع و تسهیل شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری های سازمان غذا و دارو بوروکراسی اداری برای تخصیص ارز دارویی و حتی ترخیص گمرکی، گشایش اعتبار و ثبت سفارش کاهش یافته است و تخصیص ارز برای دارو تا مبلغ ۲.۸ میلیارد یورو معادل ۳.۵ میلیارد دلار قطعی شده است لکن تمامی شرکت های متقاضی واردات این اقلام باید پروفرم بر حسب ارز رسمی کشور مبدا را جهت آغاز و انجام فرآیند ارایه نمایند و پروفرمای ارائه شده بر حسب ارزهای غیر از ارز کشور مبدا پذیرفته نیست.

وی تاکید کرد: در هفته جاری رئیس سازمان غذا و دارو رسماً این موضوع را به تمامی ادارات کل مربوطه جهت اطلاع به ذی نفعان اعلام نموده و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز و متقاضی واردات دارو و مواداولیه و تجهیزات پزشکی باید توجه داشته باشند که پروفرمای ارایه شده فقط با ارز کشور مبدا قابل قبول است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو، افزود: شرکت های مجاز می توانند برای تسریع در تخصیص ارز، ثبت سفارش های خود را انجام دهند. سازمان غذا و دارو در صدد است در همین نیمه نخست سال، حجم عمده واردات دارویی ، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز حداقل یک سال کشور را از طریق شرکت های متقاضی واجد شرایط وارد کند.

وی درباره ارز نیمایی برای دارو نیز گفت: ارز دولتی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای دارو در نظر گرفته شده است که در اولین فرصت ممکن توسط بانک مرکزی و بانک های عامل به آنها اختصاص داده می شود.