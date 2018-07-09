اجرای ۱۱ طرح برای مبارزه با اعتیاد در ایلام

عهدیه طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اجرای ۱۱ طرح سه جانبه از طرف وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های اجرایی استان را در راستای مبارزه با اعتیاد دانست و گفت: اجرای بیش از ۴۰ طرح متنوع فرهنگی اجتماعی برای ایجاد روحیه نشاط و همدلی در سراسر استان از جمله اقداماتی ست که این دفتر برای مقابله با آسیب های اجتماعی بکار بسته است.

وی گفت: یکی از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید توجه به نقش سازمان های مردم نهاد است که در دولت های یازدهم و دوازدهم این سازمانها رشد شصت درصدی داشته اند.

مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام ادامه داد: طرح تقسیم کار ملی حرکتی ارزشمند است که وزارت کشور آن را به اجرا در آورده است.

وی افزود: بخشی از آسیب های اجتماعی جنگ نرم و سازماندهی شده در خارج از مرزهاست که راه مقابله با آن جریان سازی ملی است.

طهماسبی با اشاره به رشد سریع آسیب های نوظهور اظهار داشت: توسعه کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد را از راه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد.