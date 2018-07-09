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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۹:۲۰

مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام خبر داد:

اجرای ۱۱ طرح برای مبارزه با اعتیاد در ایلام

اجرای ۱۱ طرح برای مبارزه با اعتیاد در ایلام

ایلام-مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام از اجرای ۱۱ طرح برای مبارزه با اعتیاد در ایلام خبر داد.

عهدیه طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اجرای ۱۱ طرح سه جانبه از طرف وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های اجرایی استان را در راستای مبارزه با اعتیاد دانست و گفت: اجرای بیش از ۴۰ طرح متنوع فرهنگی اجتماعی برای ایجاد روحیه نشاط و همدلی در سراسر استان از جمله اقداماتی ست که این دفتر برای مقابله با آسیب های اجتماعی بکار بسته است.

وی گفت: یکی از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید توجه به نقش سازمان های مردم نهاد است که در دولت های یازدهم و دوازدهم این سازمانها رشد شصت درصدی داشته اند.

مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام ادامه داد: طرح تقسیم کار ملی حرکتی ارزشمند است که وزارت کشور آن را به اجرا در آورده است.

وی افزود: بخشی از آسیب های اجتماعی جنگ نرم و سازماندهی شده در خارج از مرزهاست که راه مقابله با آن جریان سازی ملی است.

طهماسبی با اشاره به رشد سریع آسیب های نوظهور اظهار داشت: توسعه کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد را از راه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد.

کد مطلب 4342101

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