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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۹:۵۳

طی پیامی؛

آیت الله دری نجف آبادی درگذشت حجت الاسلام صبوری را تسلیت گفت

آیت الله دری نجف آبادی درگذشت حجت الاسلام صبوری را تسلیت گفت

ری- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک طی پیامی درگذشت حجت الاسلام صبوری، از مبلغین جنوب تهران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک به شرح زیر است:

« بیت شریف مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی اکبر صبوری(رض)

سلام علیکم و رحمه الله

ارتحال برادر عزیز و پرهیزکار و متعهد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی اکبر صبوری(رض) موجب تاثر و تالم اینجانب گردید.

ضمن عرض تسلیت به بازماندگان محترم و دوستداران آن مرحوم از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر و حسن عاقبت مسئلت می نمایم.

خداوند ایشان را با اولیای بزرگوار اسلام محشور فرماید و به همه ما توفیق خدمت و حسن عاقبت عنایت فرماید. ان شاء الله

بر اساس این گزارش، پیکر حجت الاسلام صبوری روز گذشته در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تشییع و در ری به خاک سپرده شد.

مراسم ترحیم آن مرحوم که از فعالان تبلیغ بود، نیز امروز و هم زمان با سال روز شهادت امام جعفر صادق(ع) در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می شود.

کد مطلب 4342103

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