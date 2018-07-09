آیت الله دری نجف آبادی درگذشت حجت الاسلام صبوری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک به شرح زیر است:

« بیت شریف مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی اکبر صبوری(رض)

سلام علیکم و رحمه الله

ارتحال برادر عزیز و پرهیزکار و متعهد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی اکبر صبوری(رض) موجب تاثر و تالم اینجانب گردید.

ضمن عرض تسلیت به بازماندگان محترم و دوستداران آن مرحوم از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر و حسن عاقبت مسئلت می نمایم.

خداوند ایشان را با اولیای بزرگوار اسلام محشور فرماید و به همه ما توفیق خدمت و حسن عاقبت عنایت فرماید. ان شاء الله

بر اساس این گزارش، پیکر حجت الاسلام صبوری روز گذشته در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تشییع و در ری به خاک سپرده شد.

مراسم ترحیم آن مرحوم که از فعالان تبلیغ بود، نیز امروز و هم زمان با سال روز شهادت امام جعفر صادق(ع) در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می شود.