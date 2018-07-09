سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر در مسیر جنوب به شمال محور هراز (محدوده سه راهی چلاو ) و مسیر شمال به جنوب محورکرج-چالوس (از بیلقان تا کیلومتر ۴) ترافیک نیمه سنگین است.

وی ادامه داد: از استان مازندران(محور سوادکوه) و همچنین (محور کیاسر – سمنان) بارش باران و مه گرفتگی گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راههای کشور اضافه کرد: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

وی محورهای مسدود کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

۱-محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲-محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳-استان ایلام محور دره شهر -پلدختر (محدوده واریانات چشمه شیرین) به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیریناست.

۴-استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل.(تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع است)

۵-استان آذربایجان شرقی(کمربندی آذرشهر به پل غله زار)به علت سیلابی شدن رودخانه پایه های پل شکسته شده و مسیر جایگزین از داخل شهر آذر شهر برقرار است.

استان اردبیل محور خلخال-اسالم محدوده کیلومتر ۷ الی ۱۸.۵ به علت عملیات راهسازی از تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱ الی ۹۷/۰۴/۳۱ مسدود شد و مسیر جایگزین از محور خلخال-پونلاست.

۷-استان اردبیل محور گیوی -خلخال به علت نشست و رانش زمین مسدود شد و مسیر جایگزین محور خلخال -فیروزآباداست.

۸-استان ایلام محور ایلام-اسلام آباد(تونل اربعین) به علت رفع نقص سیستم روشنایی و تهویه مسدود شد و مسیر جایگزین محور قلاجه است.