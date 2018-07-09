جوابیه دفتر طرحهای ملی و فراگیر جوانان به مطالب برنامه «پرسشگر»

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، متن جوابیه به شرح ذیل است :

در حال حاضر اوقات فراغت، افراد در تمامی مقاطع سنی به دلیل ماشینی بودن و صنعتی شدن کارها نسبت به قبل بیشتر شده است، این درحالی است که بخشی نگری هر دستگاه و ناهماهنگی دستگاه ها، موجب استفاده نادرست از ظرفیت های موجود در کشور شده است.

هرساله بیش از ۱۶ سازمان و دستگاه اجرایی کشور و نهادهای عمومی مانند سازمان تبلیغات اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، شهرداری سازمان بسیج مستضعفین و... برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های فراغتی می‌پردازند، ولی به علت پراکندگی و ناهماهنگی فعالیت‌ها و نیز نا آشنایی با نیازهای نسل جوانان، دستگاه ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند . نوع و چگونگی ارتباط میان دستگاه‌های مختلف متولی اوقات فراغت نامشخص است و در اساسنامه و شرح وظایف دستگاه‌ها، تعریف درستی از آن نشده است .

بنابراین مقایسه اعتبار حوزه اوقات فراغت وزارت ورزش جوانان با سایر دستگاهای دریافت کننده اعتبار دراین حوزه زمانی امکان پذیر است که گزارش عملکرد بودجه ای دستگاه های فعال در حزه اوقات فراغت ارائه شود .

در این صورت می توان سهم هر دستگاه را از اعتبارات این حوزه مشخص کرد .

- براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بودجه وزارت آموزش و پرورش در زمینه " غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان " بیش از ۵ برابر بودجه وزارت ورزش و جوانان در همین بخش است