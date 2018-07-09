تخصیص ۱۱۶ میلیون دلار برای گسترش شهرک سازی های صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، روزنامه هاآرتص گزارش داد که کابینه اسرائیل تصمیم به اختصاص ۱۱۶ میلیون دلار برای توسعه شهرک های یهودی در شمال بحر المیت گرفته است.

وزارت امور خارجه فلسطین ضمن محکوم کردن این تصمیم، از مجامع جهانی خواست هر چه زودتر جلوی آن را بگیرند.

این وزارتخانه با صدور بیانیه ای ضمن هشدار درباره این طرح، اجرای آن را به مثابه نقض آشکار قوانین بین المللی خواند.

شایان ذکر است که دشمن صهیونیستی از زمان روی کارآمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شهرک سازی در کرانه باختری و قدس را شدت بخشیده است.