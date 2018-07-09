به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی کاراته بانوان یک روز پیش از اعزام به رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: بانوان کاراته‌کا تا پیش از شرکت در مسابقات آسیایی اردن ۱۲ مرحله اردوی آماده سازی را پشت سرگذاشته اند و در اردوهای پایانی و نزدیک به اعزام علاوه بر تمرینات چابکی و وزنه، تمرینات فنی و تخصصی هم پیگیری شده و در وضعیت آمادگی۹۰ درصدی هستند.

وی گفت: در وزن ۵۰- کیلوگرم، سارا بهمنیار، در وزن ۵۵- کیلوگرم، طراوت خاکسار، در وزن ۶۱- کیلوگرم، شیما آل سعدی، در وزن ۶۸- کیلوگرم، مبینا کاویانی و در وزن ۶۸+ کیلوگرم، حمیده عباسعلی در بخش انفرادی به میدان خواهند رفت و در بخش تیمی پگاه زنگنه، رزیتا علیپور، فاطمه چالاکی و حمیده عباسعلی به مصاف حریفان می روند.

موسوی با اشاره به اینکه در مسابقات آسیایی اردن از ترکیب جوانان و با تجربه ها بهره خواهیم برد، گفت: در بخش انفرادی جوانگرایی کرده ایم و از کاراته کاهای جوانی که میانگین سنی ۲۳ سال دارند، استفاده می کنیم و در بخش تیمی هم نفرات با تجربه و مدال آوران سالهای گذشته رقابتهای آسیایی و جهانی به میدان خواهند رفت.

مربی تیم ملی بانوان ادامه داد: به هر حال کاراته جمعیت علاقه مند فراوانی دارد و باید از نیروهای جوان در کنار باتجربه ها که از لحاظ فنی و تخصصی وضعیت مناسبی دارند، استفاد کرد تا برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو پشتوانه سازی کنیم.

موسوی در مورد حریفان آسیایی ایران در پانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا گفت: چین، ژاپن، چین تایپه، مالزی و اندونزی همواره حریفان جدی و قدری در آسیا هستند و با آنها دست و پنجه نرم می کنیم، با این حال ایران جایگاه ویژه و خاصی در آسیا و جهان دارد و جایگاهش ثابت شده است.

وی گفت: من به عنوان خدمتگذار و سرباز در کنار تیم ملی حضور دارم و با وجود اینکه تازه به کادر فنی تیم ملی بانوان اضافه شده ام، اما به دلیل آنکه هدایت تیم های مقاطع سنی مختلف را برعهده داشتم، بنابراین از تک تک نفرات حاضر در اردو شناخت کامل دارم و امیدوارم کاراته کاها با توجه به تمریناتی که پشت سر گذاشته اند، نتیجه ای درخور نام و شان ایران کسب کنند.



موسوی گفت: جا دارد از زحمات مسئولین فدراسیون، محمدصادق فرجی، رئیس، محسن آشوری، دبیر و افسانه باقری، نایب رئیس بانوان به دلیل حمایت های بی دریغ شان تشکر و قدردانی کنم.

پانزدهیمن دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا طی روزهای ۲۲ تا ۲۴ تیرماه به میزبانی اردن در شهر امان برگزار می شود.