حجت الاسلام رضا صادقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با وقفهای جدید در سال جاری اظهار داشت: امسال حدود ۳۷ وقف جدید با موضوعات قرآنی، ساخت مساجد، تکایا و غیره داشتیم.
وی با اشاره به وقفهای مردم درباره قرآن کریم ابراز داشت: در این ارتباط پنج هزار از این مصحف شریف در طول ماه مبارک رمضان تا کنون برای مساجد، مدارس و مردم در مناطق محروم وقف شده است.
آران و بیدگل پیشتاز وقفهای ملکی است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تاکید کرد: در بحث وقف های ملکی بیشترین تعداد را در آران و بیدگل با هفت وقف داشتیم.
وی اضافه کرد: همچنین در شهرستانهایی مانند نایین وقفهای خوب و متعددی داشتیم که بیشتر مربوط به ساخت مسجد، حسینیه، تکایا، خیرات و مبرات و قرآن و برخی نیز در راستای توسعه امامزادگان بوده است.
خرید چهار قطعه زمین برای توسعه مسجد توسط واقف خیراندیش
صادقی با اشاره به وقف های جدید در هفته اخیر گفت: در روزهای گذشته چهار وقف جدید به ارزش یک میلیارد ریال برای توسعه مسجد بیت الرضا واقع در حسن آباد بخش بن رود به ثبت رسید.
وی اضافه کرد: بر این اساس واقف خیراندیش چهار قطعه زمین به مساحت ۳۱۱ مترمربع را برای توسعه این مسجد خریداری و وقف کرد.
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