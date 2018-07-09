حجت الاسلام رضا صادقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با وقف‌های جدید در سال جاری اظهار داشت: امسال حدود ۳۷ وقف جدید با موضوعات قرآنی، ساخت مساجد، تکایا و غیره داشتیم.

وی با اشاره به وقف‌های مردم درباره قرآن کریم ابراز داشت: در این ارتباط پنج هزار از این مصحف شریف در طول ماه مبارک رمضان تا کنون برای مساجد، مدارس و مردم در مناطق محروم وقف شده است.

آران و بیدگل پیشتاز وقف‌های ملکی است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تاکید کرد: در بحث وقف های ملکی بیشترین تعداد را در آران و بیدگل با هفت وقف داشتیم.

وی اضافه کرد: همچنین در شهرستان‌هایی مانند نایین وقف‌های خوب و متعددی داشتیم که بیشتر مربوط به ساخت مسجد، حسینیه، تکایا، خیرات و مبرات و قرآن و برخی نیز در راستای توسعه امامزادگان بوده است.

خرید چهار قطعه زمین برای توسعه مسجد توسط واقف خیراندیش

صادقی با اشاره به وقف های جدید در هفته اخیر گفت: در روزهای گذشته چهار وقف جدید به ارزش یک میلیارد ریال برای توسعه مسجد بیت الرضا واقع در حسن آباد بخش بن رود به ثبت رسید.

وی اضافه کرد: بر این اساس واقف خیراندیش چهار قطعه زمین به مساحت ۳۱۱ مترمربع را برای توسعه این مسجد خریداری و وقف کرد.