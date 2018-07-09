تحریم ها برمترو تاثیر ندارد/نیاز به اعتبار اورژانسی برای مترو

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها خط ۶ و ۷ متروی تهران یکی از مقاصد بازدید اعضای شورای شهر است. از اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل تا بازدید های انفرادی اعضا و آخرین بازدید که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از این دو خط داشتند.

در این بازدید مسئولان شهری نسبت به آغاز تحریم ها و تاثیری که بر توسعه مترو خواهد گذاشت هشدار دادند و اعلام کردند آغاز تحریم ها می تواند برای مترو بحران ساز باشد.

خط ۶ مترو ۹۵ درصد فعالیت عمرانی آن به اتمام رسیده اما در بخش تجهیزات پیشرفت چندانی نداشت بنا به گفته مسئولان مترو ۱۲۰ میلیون یورو برای سیگنالینگ، تجهیزات، پله برقی و آسانسور در خط ۶ لازم است

مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران معتقد است برای آن که این خط تا پایان امسال به بهره برداری برسد، تامین منابع و ثبت سفارش باید در یک بستر زمانی فوری صورت گیرد. چرا که از ۱۵ مرداد ماه وارد فاز جدید می‌شویم و وارد کردن مواد لازم سخت می‌شود.

او با بیان اینکه در این خط پیشرفت زیاد بوده است؛ اما تجهیزات کمتری نصب شده، می گوید : ما برای خرید تجهیزات این خط کمتر از ۴۵ روز فرصت داریم که باید هر چه سریع‌تر این مهم حل و فصل شود.

سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم پیشنهاد مالی اش برای تامین مالی در مدت کوتاه باقی مانده تهاتر است او در خصوص خط ۶ و ۷ مترو می گوید: در حالی اتمام این پروژه ها نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه دارد که شهرداری منابع نقدی ندارد و ادامه کار تنها با تهاتر امکان‌پذیر است.

در حالی که مترو برای تکمیل دو خط ۶ و ۷ نیاز به اعتبار اورژانسی دارد معاونت حمل و نقل و ترافیک هم در این مدت به راحتی فرصت های مالی خود را از دست داده است و تنها به فروش زمین های تهران برای تکمیل خطوط مترو امید بسته است.

محمدعلی کرونی، دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، درباره این فرصت های از دست رفته به مهر می گوید: برای تکمیل خطوط ۶، ۷ و ۳، فاینانس پیش بینی شده بود که دو فاینانس مهلت اعتبار آن از دست رفت، از این سه اعتبار خارجی برای خطوط ۶ و ۷ یک اعتبار ۳۴۸ میلیون یورویی برای خط ۶ است که از سوی چین و بانک عامل آن نیز مشخص شده که تاریخ مهلت آن منقضی شده است و باید در شورای اقتصاد این مجوز تمدید شود. همچنین فاینانس ۳۴۸ میلیون یورویی دیگری برای خط ۷ پیش بینی شده بود که باز هم به همین سرنوشت دچار شده است.

او ادامه می دهد: فاینانس ۴۵۰ میلیون یورویی نیز برای خط ۳ در نظر گرفته شده که بانک عامل ندارد و شورای اقتصاد مجوز آن را صادر نکرده است. از این سه فاینانس، دو فاینانس همچنان امکان محقق شدن دارد و اگر مسئولان حمل و نقل تهران وقت را هدر نمی دادند، به راحتی قابل تحقق بود و خطوط ۶و ۷ با مشکل مالی کمتری تکمیل می شد.

اما برای تامین اعتبارات لازم در این مدت کوتاه باقی مانده چه باید کرد؟

پیشنهاد مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه وبودجه انتشار اوراق مشارکت است. او در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: سریعترین راهکار بحث تامین مالی برای خرید تجهیزات خط ۶ مترو انتشار اوراق مشارکت است.

فراهانی با بیان این که سال گذشته در لایحه بودجه کل کشور به شهرداری ها اجازه داده شده برای تامین اعتبارات لازم اوراق مشارکت منتشر کنند اضافه می کند: شهرداری مشهد امسال ۷۰۰ میلیارد برای توسعه مترواوراق مشارکت منتشر کرد و طی یک هفته این اواراق توسط مردم خریداری شد.

این عضو شورای شهر تهران اضافه می کند: سود این اوراق مشارکت از وامی که از سوی بانک ها داده می شود کم تر است و نیمی از بازپرداخت آن نیز توسط دولت انجام می شود.

به گفته وی امسال شهرداری تهران مجوز انتشار ۴ هزار میلیارد را دارد که می تواند در مدت باقی مانده از آن استفاده کند و در خصوص تضمین آن از سوی بانک عامل نیز به زودی(طی دو هفته آینده) ترکیب هیات مدیره یک بانک خصوصی متعلق به کلان شهر ها تعیین تکلیف می شود.

اما محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران معتقد است تحریم ها باعث توقف توسعه مترو نمی شود اما هزینه را افزایش خواهد داد. پیشنهاد او برای تامین اعتبارات لازم سود آور کردن مجتمع های ایستگاهی است.

اما محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران معتقد است تحریم ها هیچ تاثیری بر مترو ندارد زیر ساخت مترو بومی است.

او ادامه می دهد: ۸۰ تا ۸۵ درصد ساخت مترو در بخش ساخت تونل، سیویل و ایستگاه ها بومی است و ۴۰ درصد تجهیزات مترو نیز بومی سازی شده بنابراین تحریم ها اثری در مترو نخواهد داشت.

هاشمی در حالی از بی تاثیر بودن تحریم ها بر مترو سخن می گوید که به گفته خود تنها ۴۰ درصد از ساخت تجهیزات مترو بومی است و خط ۶ مترو در بخش تونل سازی و ایستگاه ها تکمیل است و تنها نیاز آن تجهیزات است.