مخازن تاسیسات دارخوین از آب غدیر آبگیری و وارد مدار شد

حسین سالمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: به دنبال پاره ای از تعمیرات که در اثر فشار وارد شده به شبکه آبرسانی غدیر، قبل از تاسیسات دارخوین که موجب شکستگی آن شد پس از یک روز تلاش مستمر نیروهای طرح آبرسانی غدیر شکستگی مرتفع شد و ساعت یک بامداد امروز آب روانه تاسیسات دارخوین شد و آبگیری از این طرح صورت گرفت.

وی اذعان کرد: درصورت عدم بروز مشکل مجدد در شبکه انتقال، حدود ۹۰ درصد آب شهرستان از آب غدیر تامین و شاهد بهبود آب خانگی مردم بزرگوار و صبور شادگان خواهیم شد.

بخشدار دارخوین درپایان از اهتمام و عنایت خاص دولت وزیر نیرو، استاندار و فرماندار شادگان و تلاش ها و پیگیری های نماینده شادگان و همیاری بی نظیر سپاه مقدس پاسداران تقدیر و تشکر کرد.