رژیم صهیونیستی عامل حمله هوایی به فرودگاه «تی۴» سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی در گفتگو با خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) اعلام کرد که حمله هوایی صورت گرفته در روز گذشته علیه فرودگاه «تی ۴» واقع در حومه حمص توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی انجام شده است.

این منبع نظامی تاکید کرد که پدافند هوایی ارتش سوریه موفق شد حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه مذکور را خنثی کرده و یکی از جنگنده های مهاجم را هدف قرار داده و باقی جنگنده ها را مجبور به ترک محل کند.

بر اساس این گزارش پدافند هوایی ارتش سوریه ضمن انهدام بیشتر موشک‌های شلیک شده اسرائیل به سمت فرودگاه تیفور واقع در ریف شرقی حمص، یکی از جنگنده‌های مهاجم اسرائیلی را هدفگیری کرده است.