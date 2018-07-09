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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد:

اختصاص ۱۶ دستگاه آمبولانس جدید فوریت پزشکی به استان ایلام

اختصاص ۱۶ دستگاه آمبولانس جدید فوریت پزشکی به استان ایلام

ایلام-رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از اختصاص ۱۶ دستگاه آمبولانس جدید فوریت پزشکی به استان ایلام خبر داد.

کریم همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد آمبولانس با رایزنی‌های متعدد با رئیس سازمان اورژانس کشور به دست آمده که نهایت قدردانی خود را از ایشان اعلام می دارم.

وی گفت: برای حل مشکلات حوزه درمان علاوه بر این تجهیز مراکز شهرستان به دستگاه های پزشکی، با جذب متخصص بسیاری از کمبودها در سطح استان حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: شهرستان‌های استان همدیگر را به لحاظ وجود متخصصین پوشش دهند که مردم در این رابطه نارضایتی نداشته باشند.

همتی ادامه داد: به دلیل کمبود اعتبارات بسیاری از پروژه های بهداشتی درمانی استان غیر فعال و متوقف شده بودند که با پیگیری های به عمل آمده با وزارت توانستیم برای احداث ۶۳ پروژه مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار اخذ کنیم.

وی تصریح کرد: استقرار دستگاه ام آر آی در شهرستان آبدانان بنا به درخواست یکی از متخصصین بومی موافقت به عمل آمده است.

کد مطلب 4342154

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