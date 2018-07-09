سهام آسیایی رشد کرد/ پوند زیر سایه مسائل سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، درحالی‌که گزارش قدرتمند مشاغل آمریکا حال‌وهوای ریسک‌پذیری را در بازار بهتر کرد، سهام آسیایی رشد کرد؛ همچنین پس از این‌که ۲ عضو دولت انگلیس به علت برگزیت استعفا دادند پوند افت کرد و آینده نخست‌وزیر این کشور، «ترزا می‌» با تردید روبرو شد.

پس از این که در اخبار منتشر شد که مشاور ارشد برگزیت دولت انگلیس، دیوید دیویس و وزیر برگزیت، استیون بیکر، استعفا داده‌اند، پوند تا نرخ ۱.۳۲۹۰ دلار، افت کرد.

تحلیل‌گر ارزی ارشد وست‌پک، شین کالو، می‌گوید: اگر دولت انگلیس علی‌رغم استعفای مقامات طرفدار برگزیت سخت، همچنان به برنامه خود ادامه دهد، در شرایطی که دلار رو به افول است، ممکن است پوند ظرف چند روز آینده خود را به نرخ ۱.۳۵ دلار برساند.

حال‌وهوای سایر بازارها پس از گزارش مشاغل روز جمعه آمریکا، بهبود یافته است. این گزارش نشان داد دستمزدها به آرامی رشد کرده‌اند و تعداد افراد جویای کار هم بیشتر شده است.

کوین کومینز، اقتصاددان ارشد مسائل آمریکا در آربی‌سی، می‌گوید: ترکیب بالا رفتن استخدام با افزایش مشارکت نیروی کار نشان می‌دهد بازار کار کاملا پر قدرت و سلامت است اما فضا هنوز محدود و رقابتی نشده است. این چیزیست که به اعضای فدرال‌رزرو اجازه می‌دهد با سرعتی تدریجی به افزایش نرخ بهره خود ادامه دهند.

این گزارش متوازن به وال‌استریت کمک کرد که روز جمعه در منطقه سیاه جدول (منطقه سوددهی – مقابل قرمز) به کار خود پایان دهد و نیکی ژاپن روز دوشنبه با جهشی ۱.۴ درصدی این روال را دنبال کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ‌ژاپن، ۱.۱ درصد جهش کرد. این شاخص روز جمعه هم ۰.۷ درصد رشد کرده بود. روز جمعه تعرفه‌های آمریکا و چین بر یکدیگر وضع شدند ولی سروصدای زیادی صورت نگرفت.

سهام چین روز دوشنبه سعی کردند رشد قابل توجهی به دست آورند و شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ شانگهای چین، پس از این‌که هفته گذشته به پایین‌ترین سطح ۱۸ ماهه خود رسیده بود، ۱.۹ درصد جهش کرد.

در بازار ارز، شاخص دلار در برابر سبد ارزهای برتر جهان، پس از این‌که روز جمعه به رکورد ۹۴.۴۸۶ واحد رسید، امروز تا ۹۳.۹۳۷ واحد پایین آمد.

نرخ طلا ۰.۳ درصد تقویت شد و هر اونس آن ۱۲۵۸.۴۰ دلار تبادل شد.