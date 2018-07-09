حذف سرگروه بانوان از لیست انفرادی/ زنگنه چه فرقی با عباسعلی دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی کاراته بانوان در گفتگویی که صبح امروز منتشر شد اسامی نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا را در دو بخش تیمی و انفرادی اعلام کرد که در میان تعجب اهالی کاراته پگاه زنگنه، کاپیتان کهنه کار و باسابقه تیم‌ملی بانوان که در آخرین انتخابی با دو پیروزی و یک شکست جواز حضور در وزن ۶۸- کیلوگرم در بخش انفرادی را کسب کرد و حتی همان روز در سایت فدراسیون کاراته نامش به عنوان نماینده قطعی این وزن معرفی شده بود، حالا جایش را فرد بازنده یعنی مبینا کاویانی عوض کرده است. این تغییر اسم و جابجایی نه منطقی است و نه عادلانه!

در این بین سئوالی که ذهن اهالی کاراته مشغول به خود کرده این است، هدف از برگزاری رقابتهای انتخابی چه بود؟ اصولا وقتی مسابقات انتخابی برگزار می شود و نفرات بر اساس مبارزات انجام‌شده و برد و باخت ها در لیست اعزام قرار می گیرند، چه دلیلی دارد که نامشان از لیست اولیه حذف یا جابجا شود.

ستاره موسوی، مربی تیم ملی بانوان کاراته که دو هفته پیش و بعد از کناره گیری لیلا بهرامی، به عنوان مربی انتخاب شد، در گفتگو با سایت فدراسیون کاراته اظهار داشت که در بخش مبارزات انفرادی جوانگرایی صورت گرفته و در بخش کومیته تیمی باتجربه ها به میدان می روند.

حال سوال این است چرا ترکش این جوانگرایی باید فقط به کاپیتان پرافتخار بانوان کاراته اصابت کرده و او باید از لیست انفرادی ها حذف شود و جایش را به کاراته کای جوانتری بدهد که در انتخابی نتیجه را به او واگذار کرده بود؟ حال که زنگنه پس از سه سال دوری دوباره به میدان برگشته، بهتر نیست در فاصله چهل روز به بازیهای آسیایی که او یکی از چهار نماینده کاراته بانوان در المپیک قاره ای است، برای شناخت بیشتر حریفانش در اردن به میدان برود تا با آمادگی ذهنی بهتری در بازیهای آسیایی جاکارتا مبارزه کند؟ چرا باید به بهانه جوانگرایی تیم، این فرصت حایز اهمیت از کاپیتان تیم‌ملی بانوان سلب شود؟

اگر واقعا بحث جوانگرایی است، چرا در وزن ۶۸+ کیلو گرم این فرصت از بازنده جوان و آینده دار این وزن یعنی محدثه آقایی گرفته شد و حمیده عباسعلی هم در امان اردن و هم در جاکارتا اندونزی به میدان می رود.‌ فراموش نکنیم محدثه آقایی بعد از انتخابی ها از نحوه قضاوت ها گلایه مند بود و از فرط ناراحتی بابت حذف بزعم او ناعادلانه تصمیم‌ گرفت برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کند.

جوانگرایی خوب است اما نه به قیمت فرصت سوزی برای کاپیتان تیم‌ملی بانوان که حضور در یک میدان قابل اعتنا همچون قهرمانی آسیا آن هم چهل روز پیش از بازیهای آسیایی، برایش می تواند از نان شب هم واجب تر باشد.

بهتر است کادر فنی تیم‌ملی بانوان و مسئولان فدراسیون کاراته این فرصت مهم را از پگاه زنگنه نگیرند تا او نیز همانند حمیده عباسعلی و طراوت خاکسار پیش از بازیهای آسیایی، در اردن حریفان قاره ای خود را محک بزند.‌ شاید برای پگاه زنگنه که دوبار بازیهای آسیایی را در عین بدشانسی از دست داده، جاکارتا آخرین میدان قاره ای باشد، پس این فرصت طلایی را از او دریغ نکنیم و شرایطی فراهم شود او طبق آنچه حق مسلمش است در اردن در بخش کومیته انفرادی به مصاف حریفانش برود و مبینا کاویانی در تیمی در ترکیب قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا از روز جمعه هفته جاری در شهر امان آغاز می شود.