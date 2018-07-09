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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

رئیس اداره دامپزشکی شادگان:

مردم نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو دارند

مردم نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو دارند

شادگان- رئیس اداره دامپزشکی شادگان گفت: بیماری تب کریمه کنگو در حال حاضر در این شهرستان تحت کنترل است و تاکنون هیچ موردی از این بیماری در شادگان مشاهده نشده است.

رضا حفیظی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رعایت اصول بهداشتی در نگهداری و کشتار دام و همچنین طبخ گوشت دام باعث جلوگیری از شیوع بیماری تب کریمه کنگو خواهد شد لذا ضروری است مردم توجه ویژه‌ای نسبت به رعایت اصول بهداشتی داشته باشند.

وی با بیان اینکه بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو با شروع فصل گرما و آغاز فعالیت و تکثیر کنه هیالوما شیوع پیدا می‌کند، افزود: شهروندانی که بدون رعایت پوشش‌های بهداشتی اقدام به کشتار غیرمجاز دام در خارج از کشتارگاه می کنند بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به این بیماری هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: بیماری در حال حاضر تحت کنترل است، مردم نگران نباشند فقط کافیست مراقبت های اولیه انجام شود و از مراکز مناسب خرید کنند و شرایط نگهداری گوشت و فرآورده‌های دامی نیز به درستی انجام شود.

رئیس اداره دامپزشکی شادگان، این بیماری مهلک را از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام برشمرد و عنوان کرد: این بیماری هیچگونه علائم بالینی در جمعیت دامی نداشته و زمانی که در جامعه انسانی بروز می‌ کند از طریق انجام آزمایش های سرولوژی قابل تشخیص است.

حفیظی از شهروندان شادگانی تقاضا کرد تا گوشت قرمز مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه و از خرید گوشت از افراد سودجو و دوره‌گرد خودداری کنند.

کد مطلب 4342162

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