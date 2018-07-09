سفر محرمانه رئیس «موساد» به آمریکا درباره ایران و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سایت عبری زبان «واللا» گزارش داد که یوسی کوهن، رئیس سرویس جاسوسی اسرائیل موسوم به موساد طی هفته گذشته برای دیدار با مقامات آمریکایی و رایزنی در خصوص ایران و سوریه به صورت محرمانه به واشنگتن سفر کرده است.

بر اساس این گزارش سفر این مقام صهیونیستی به آمریکا با هدف هماهنگ سازی مواضع دو طرف در خصوص مسائل مربوط به سوریه و ایران صورت گرفته است.

سفر کوهن به آمریکا چند روز قبل از سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به وین و دیدار با مقامات اروپایی در روز جمعه گذشته انجام شده است. سایت عبری زبان مذکور گزارش داد که سفر کوهن بعد از انتشار گزارش هایی در خصوص رایزنی های استراتژیک آمریکا، روسیه و رژیم صهیونیستی درباره بحران سوریه صورت گرفته است.

اخیرا ارتش سوریه توانسته مناطق گسترده ای را در استان درعا واقع در جنوب این کشور از دست گروه های تروریستی آزاد کند.