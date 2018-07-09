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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

گزارش هواشناسی؛

افزایش دمای هوا در استان‌های ساحلی خزر

افزایش دمای هوا در استان‌های ساحلی خزر

کارشناس سازمان هواشناسی از افزایش تدریجی و نسبی دمای هوا در استان های ساحلی خزر در یکی دو روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ضرابی  دمای هوای گرم را در اغلب مناطق کشور ماندگار دانست و گفت: در ساعات آینده و فردا همچنان جو آرامی در اغلب مناطق کشورمان داریم، البته شرایط برای بارش های بسیار ضعیف و پراکنده در برخی مناطق و استان های گیلان و مازندران فراهم است.  

وی افزود: جریان های مرطوب جنوبی نیز شرایط را برای رشد ابر، رگبار و رعد و برق به شکل خفیف، پراکنده و موقت در برخی مناطق مرتفع استان های سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان مهیا می کند.

ضرابی، وزش باد را پدیده غالب نیمه شرقی کشور و تقویت کننده بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و بلوچستان دانست که سبب طوفان گرد و خاک در مناطق زابل، زهک و هیرمند می شود و جاده زابل - نهبندان و زاهدان - نهبندان را تحت تأثیر قرار می دهد.

این کارشناس سازمان هواشناسی افزود: افزایش سرعت وزش باد در بخش هایی از غرب و جنوب غرب کشور نیز می تواند سبب کاهش کیفیت هوا شود. سرعت وزش باد در خلیج فارس به حدی خواهد بود که امروز دریا را مواج می بینیم.

وی پیش بینی کرد: دمای هوای تهران در گرم ترین ساعات ظهر امروز به بالای ۴۰ درجه برسد.

کد مطلب 4342170
نورا حسینی

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