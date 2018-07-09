کیفیت هوای تهران با شاخص ۷۸سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به هشت صبح امروز از ۷۵ به ۷۸ افزایش داشته و در وضعیت سالم قراردارد.

بر اساس آخرین اطلاعات ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، در این مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۶۰ به ۶۵ و آلاینده منوکسیدکربن نیز از ۱۷ به ۲۳ افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، ایستگاه‌های شاد آباد (منطقه ۱۸) با شاخص ۱۰۵، شهرداری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۰۰ و شریف (منطقه ۲) با شاخص ۹۷ بیشترین میزان آلودگی را در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.

همچنین ایستگاه اقدسیه (منطقه یک) با شاخص ۵۴، سه ایستگاه اتوبان شهید محلاتی (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۲ و شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۶ و پونک با شاخص ۵۷ کمترین میزان آلودگی هوا را در سطح مناطق شهر تهران طی این مدت داشته است.