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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

یمن در آستانه فاجعه بزرگ انسانی/آخرین آمار تلفات و خرابی

یمن در آستانه فاجعه بزرگ انسانی/آخرین آمار تلفات و خرابی

طبق یک سند منتشر شده تا کنون حدود سه میلیون یمنی از شهر و دیار خود آواره شده و بیش از ۱۴ هزار نفر نیز به شهادت رسیده‌اند که بالغ بر شش هزار نفر از آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سندی که از منابع موثق به خبرگزاری تقریب رسیده است تا کنون حدود سه میلیون یمنی از شهر و دیار خود آواره شده و بیش از ۱۴ هزار نفر نیز به شهادت رسیده‌اند که بالغ بر شش هزار نفر از آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

این سند نشان می‌دهد از ابتدای جنگ تا کنون بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر مجروح شده‌اند که حدود هشت هزار نفر از آنان زنان و کودکان هستند.

در این سند همچنین به تخریب بیش از ۹۰۰ مسجد اشاره شده که نشان‌دهنده‌ی چهره واقعی متجاوزین سعودی در رابطه با مقدسات دینی است.

طبق آخرین آمار به دست آمده، کشور یمن در آستانه یک فاجعه بزرگ انسانی قرار دارد. این در حالی است که جامعه جهانی از ترس از دست دادن منافع خود در منطقه و جهان نه تنها نسبت به این نسل کشی سکوت کرده‌ است بلکه در موارد بسیار مانند عملیات بزرگ الحدیده با تمام قوا به حمایت از نیروهای متجاوز سعودی و ائتلاف خودساخته آنها پرداخته‌اند.

کد مطلب 4342177

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