شروط رژیم صهیونیستی برای فعالیتهای هسته ای عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که تل آویو شروطی را برای اقدام عربستان در خصوص همکاری های هسته ای از آمریکا تعیین کرده تا بدین ترتیب فعالیت هسته ای عربستان محدود شود چرا که اسرائیل دریافته که نمی تواند این معامله چندین میلیارد دلاری را لغو کند.

شروط تعیین شده از سوی رژیم صهیونیستی در خصوص فعالیت هسته ای عربستان به شرح زیر است:

-اسرائیل باید کاملا در جریان نتایج مذاکرات میان عربستان و آمریکا قرار بگیرد.

-تل آویو باید از قبل بداند که رآکتورهای مذکور در کجا بنا می شود و نقشه های مربوط به آن را در اختیار داشته باشد و این رآکتورها نباید در نزدیکی دریای سرخ بنا شود.

-عربستان نباید دست به غنی سازی اورانیوم بزند.

-عربستان نباید آب سنگین در اختیار داشته باشد چرا که در غیر این صورت می تواند اقدام به غنی سازی اورانیوم کند.

-آمریکا باید تنها کشوری باشد که به عربستان سوخت هسته ای می دهد.

مسئولان صهیونیست اعلام کرده اند که تل آویو تلاش دارد تا با واشنگتن در خصوص ماهیت این قرارداد به توافق برسد و در خصوص «خطوط قرمز» رژیم صهیونیستی در قبال فعالیت هسته ای عربستان نشستهایی میان ۲ طرف برگزار شده است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر در جریان دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به فعالیت هسته ای عربستان ابراز نگرانی کرده بود.