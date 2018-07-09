به گزارش خبرگزاری مهر، علی قائدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: دولت سیاست دستوری برای کنترل اجاره بهای مسکن ندارد بلکه باید عرضه را برای حل این مسئله تقویت کند.
وی افزود: اگر دولت به بحث اجاره بهای مسکن وارد شود ممکن است در کوتاه مدت اثر خوبی داشته باشد، اما کنترل قیمت در مدت طولانی مشکل ایجاد میکند.
قائدی با بیان اینکه رشد مالیات اجاره بها ۱۲.۵ درصد است گفت: قانون مالیات بر اجاره واحدهای بیش از ۱۵۰مترهیچ تاثیری بر میزان اجاره بها نداشته است.
معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی افزود: ابزار شناسایی خانههای خالی را برای دریافت مالیات از آنها نداریم.
وی با بیان اینکه ابزار مالیات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است، ادامه داد: با ایجاد سامانههای الکترونیکی باید نقش بنگاههای معاملاتی و اشخاص در قیمتهای مسکن و اجاره بها کم شود.
معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره بهای مسکن، تقویت عرضه و ایجاد رقابت کامل با گسترش سامانههای الکترونیکی است.
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