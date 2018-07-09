باید از تفرقه در داخل کشور خودداری کنیم/لزوم دوری از جاه طلبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یحیی صالح نیا پیش از ظهر دوشنبه در مراسم عزاداری شهادت امام صادق( ع) گفت:امروز باید بدانیم، مکتب اهل بیت و نقطه قوت اهل بیت در امواج بلاها است و مردم ایران و ملت های هم پیمان تنها مردمی هستند، که به حدیث ثقلین تمسک جسته و به برکت ولایت محور میراث و برکات هستند.

امام جمعه کن گفت: دشمنان مسلمانان و ایران محورشرارت ها در عالم بوده و امروزه ملت ایران درحوزه فرهنگی و اقتصادی با دشمنان اهل بیت مقابله می کنند، موجب خوشحالی است که دشمنان کینه های خود را آشکار کرده و به صراحت اعلام می کنند که با ایرانیان نمی توانند کنار بیایند، پیش از این دشمنان در ظاهر کینه توزی خود را بروز نمی دادند.

صالح نیا اضافه کرد: امروز تقابل علویون، فاطمیون، حسینیون و صادقیون با منصورها، مامون ها، هارون ها و متوکل ها است و در این تقابل باید با پیرو ولی فقیه باشیم، تا به کشور و مملکت و دین ما آسیبی نرسد.

وی اضافه کرد: نیاز مسلمانان در هر زمان تاسی به فرهنگ غنی اسلامی ایرانی است، بدانید، ملتی سروری خواهد کرد، که فرو خوردن خشم و بخشش خطاها، صله با نفس و گره گشایی را در سرلوحه زندگی قرار دهد، ملت مسلمان و صادقیون اهل نماز، رازداری، پرده پوشی و اهل مواسات هستند.

امام جمعه کن تاکید کرد: امروز باید از درگیری و تفرقه پرهیز کنیم و به کار و تلاش بپردازیم، از نیش زدن و کنایه به یکدیگر خودداری کرده و گفتگو را سرلوحه کار خود قرار دهیم، این امر در گرو کنارگذاشتن روحیات جاه طلبانه است.

وی با اشاره به تاریخ صدر اسلام گفت: سالی در مدینه گرانی شد و حضرت صادق(ع) کل گندم های خانه خود را برای مردم نیازمند انفاق کردند، باغ خرمایی متعلق به امام صادق(ع) بود، وقتی محصول آن باغ می رسید، درهای باغ را باز می گذاشت، تا نیازمندان از محصول آن استفاده کنند و قسمتی از محصول را برای پیران، کودکان و بیماران که نمی توانستند، به باغ بیابند می فرستاد، امروز باید این سیره سرلوحه کار همه ما به خصوص متمولین باشد.