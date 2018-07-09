رسانه ها در مسیر معرفی ظرفیت های قابل سرمایه گذاری حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه یکشنبه در نشست با اعضای خانه مطبوعات با اشاره به اینکه رسانه ها در مسیر معرفی ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری حرکت کنند، اظهار داشت: رسانه ها نقش مهمی در توسعه چهارمحال و بختیاری دارند.

وی بیان کرد: معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در جذب سرمایه گذار در این استان دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید از ظرفیت های رسانه برای توسعه استان بهره گیری کرد.

وی ادامه داد: رسانه ها در مسیر انعکاس واقعیت ها حرکت کنند تا قضاوت مردم نیز مطابق با واقعیت ها باشد.

تقویت وحدت در جامعه از مهمترین رسالت های رسانه به شمار می رود

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تقویت وحدت در جامعه از مهمترین رسالت های رسانه به شمار می رود.

وی تاکید کرد: رسانه ها باید کمک کنند که آرمان ها انقلاب اسلامی محقق شود.

وی بیان کرد: وظیفه رسانه ها اطلاع رسانی شفاف از مشکلات و مسائل مردم بوده و باید بدون حاشیه این مشکلات را به گوش مسئولان برسانند.

توسعه فرهنگی با افزایش آگاهی مردم محقق می شود

عباسی ادامه داد: رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب باید با یکدیگر تعامل و همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانند به هدف و خواسته خود نزدیک تر شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مطبوعات و رسانه ها نقش موثری در توسعه استان چهارمحال و بختیاری دارند.

وی ادامه داد: توسعه فرهنگی با افزایش آگاهی مردم محقق می شود که رسانه ها در این مسیر وظیفه خطیری دارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: رسانه ها در مسیر اطلاع رسانی مشکلات مردم به مسئولان حرکت کنند.