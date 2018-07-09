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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

با حکم فرهاد رهبر؛

مدیرکل امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد منصوب شد

مدیرکل امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درحکمی مدیرکل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد رهبر با صدور حکمی، پیام نجفی را به سمت مدیرکل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: « برادر گرامی جناب آقای دکتر پیام نجفی؛ با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیر کل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری» منصوب می‌شوید. امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

کد مطلب 4342204

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