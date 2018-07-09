مدیرکل امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد رهبر با صدور حکمی، پیام نجفی را به سمت مدیرکل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: « برادر گرامی جناب آقای دکتر پیام نجفی؛ با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیر کل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری» منصوب می‌شوید. امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»